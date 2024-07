Engeland slaat heel laat keihard toe en dompelt Oranje in diepe rouw

Het Nederlands elftal is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het Europees Kampioenschap in Duitsland. Een verlenging leek eraan te pas te moeten komen tegen Engeland, maar dompelde Oranje met een laat doelpunt in ongelooflijk diepe rouw: 1-2.

Slapeloze nachten zal Koeman waarschijnlijk niet hebben gehad in de aanloop naar de ontmoeting met Engeland, maar de rechtsbuitenpositie zal hem ongetwijfeld dwars hebben gezeten. In de eerste vier wedstrijden koos Koeman immers telkens voor een andere naam rechts voorin. Na Xavi Simons, Jeremie Frimpong en Donyell Malen was het in de achtste finale en kwartfinale tegen respectievelijk Roemenië en Turkije de beurt aan Steven Bergwijn. Na 45 goede minuten tegen Roemenië kwam de Ajacied er tegen de Turken een stuk minder aan te pas. Met Malen in de ploeg dacht Koeman de Engelsen pijn te kunnen doen.

Het was Malen die in de openingsfase direct twee keer aan het werk werd gezet. Maar nadat hij eerst werd teruggefloten vanwege buitenspel en daarna nét niet bij de bal kwam, was het iemand anders die het Signal Iduna Park deed ontploffen. De hele dag was Dortmund al van links naar rechts gegaan en na acht minuten konden de Oranjefans nóg wat harder juichen: Xavi Simons ontfutselde Declan Rice de bal en schoot ‘m vervolgens verwoestend in de bovenhoek: 1-0. Een heerlijk moment voor de jonge Simons, die het in het shirt van het Nederlands elftal al zo vaak zo zwaar te verduren heeft gekregen.

Xavi Simons zet Oranje op voorsprong met een prachtige knal in de zevende minuut.



Hij pakt de bal zelf af van Rice, dribbelt op richting de zestien en haalt dan vol uit. De bal vliegt vol de kruising in! 🦁🇳🇱#nedeng #euro2024 #nossport pic.twitter.com/yAjDYXtWSL — NOS Sport (@NOSsport) July 10, 2024

Engelse storm: Dumfries pechvogel, maar ook reddende engel

De perfecte start, zou je denken althans. Het tegendeel was echter waar. Engeland nam na de treffer van Simons het heft in handen en mocht na een aantal dreigende momenten zelfs een strafschop nemen. Denzel Dumfries raakte Harry Kane op zijn voet. De scheidsrechter wilde in eerste instantie van niets weten, maar wees op advies van de VAR alsnog naar de stip. Bart Verbruggen dook naar de goede hoek, maar de strafschop van Kane was perfect ingeschoten. Het stond alweer gelijk. En Oranje zal blij zijn dat dit even zo bleef, want Engeland dacht via Phil Foden razendsnel op voorsprong te komen. Dumfries, de pechvogel bij de strafschop, voorkwam op de doellijn echter een tweede Engelse treffer.

Diezelfde Foden was met een schot op de buitenkant van de paal nóg een keer dicht bij de 1-2. Aan de andere kant had Dumfries kort daarvoor uit een hoekschop de lat geraakt. Het gebeurde allemaal in een knotsgekke eerste helft, waarin Koeman ook nog noodgedwongen een wissel moest toepassen. Memphis greep naar zijn hamstring en kon niet verder. Voor hem kwam niet Wout Weghorst of Joshua Zirkzee, maar Joey Veerman. Een wissel die je je twee weken geleden na de nederlaag tegen Oostenrijk moeilijk kon voorstellen, maar ditmaal nodig was om de Engelse storm tot een halt te roepen.

Plan Weghorst

De tweede helft was nog niet eens begonnen of het eerste opvallende moment viel al te noteren. Aan de zijkant stond Wout Weghorst klaar voor een invalbeurt. Invallen doet Weghorst bij Oranje natuurlijk wel vaker, tegen Turkije ook al na 45 minuten. Maar dat hij nu al zo vroeg in de ploeg kwam voor Malen was een verrassende zet van Koeman. Daarmee, en ook de eerdere komst van Veerman, wist Engeland zich geen raad. De creatieve Foden en de dribbelende Saka kwamen niet meer aan de bal. Oranje had het organisatorisch een stuk beter voor elkaar en kwam via Virgil van Dijk zelfs bijna op 2-1, maar zijn inzet werd katachtig gekeerd door Jordan Pickford.

Oranje controleerde de tweede helft en verdiende eigenlijk wel een treffer, maar het waren de Engelsen die mochten juichen. Gelukkig slechts voor een paar seconden. Saka tikte binnen, maar de vlag ging omhoog wegens buitenspel voor Kyle Walker. Het was het eerste moment van paniek in de Nederlandse zestien in de tweede helft. Aan de andere kant lukte het nét te weinig om de Engelsen écht aan het wankelen te krijgen, waardoor er een verlenging aan te pas leek te moeten komen. Maar zoals wel vaker sloegen de Britten op het laatste moment toe. Invaller Watkins kreeg teveel ruimte van Stefan de Vrij om te draaien en schoot vervolgens keihard binnen: 1-2. Geen finale voor Oranje.