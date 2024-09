Dennis te Kloese zondag niet in Goedemorgen Eredivisie: Hans Kraay jr. vertelt waarom

Dennis te Kloese had zondagochtend normaal gesproken zijn opwachting gemaakt in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN, maar de algemeen én technisch directeur van Feyenoord zag zich uiteindelijk genoodzaakt om af te zeggen. Volgens Hans Kraay junior heeft dat twee redenen: Te Kloese wil de laatste transfers afhandelen én Feyenoord-supporters niet het idee geven dat hij zijn werk niet doet.

Voor Feyenoord had deze zondag normaal gesproken in het teken gestaan van De Klassieker tegen Ajax. Maar nadat de politiebonden afgelopen maandag hadden aangekondigd zowel rondom als tijdens het duel tussen de aartsrivalen actie te gaan voeren, zag burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zich uiteindelijk genoodzaakt er een streep doorheen te zetten. Dat is níét de reden waarom Te Kloese zondagochtend niet is aangeschoven bij Goedemorgen Eredivisie. ESPN had in eerste instantie een totaal andere tafelbezetting in gedachten om over De Klassieker te gaan praten en Te Kloese was een van de genodigden, maar de algemeen én technisch directeur van Feyenoord meldde zich afgelopen vrijdag af.

“Om het heel kort te vertellen: ik kwam Dennis tegen voorafgaand aan Feyenoord - AS Monaco, de oefenwedstrijd vlak voor de Johan Cruijff Schaal. Toen herinnerde ik hem aan het feit dat hij had beloofd om snel langs te komen”, zo vertelt Kraay jr. “Toen zei ik: zeg maar wanneer je wil komen. 1 september, reageerde hij. Eén van de twee perschefs zei toen al: dat is wel midden in de transferwindow. Maar dat was voor Te Kloese geen probleem.” De directeur van Feyenoord zag er uiteindelijk dus toch vanaf. “Hij wilde niet met meel in zijn mond praten. Er zijn zoveel dingen nog waar hij niets over kan zeggen en hij weet dat wij het prettig vinden als hij uitgesproken is.”

Volgens Kraay jr. heeft Te Kloese aangegeven dat hij nog met meerdere in- en uitgaande transfers bezig is (naar verluidt vier, vijf). Feyenoord nam afgelopen vrijdag nog afscheid van aanvoerder Lutsharel Geertruida en wil de selectie dolgraag nog op meerdere posities versterken. Bij de achterban neemt de onvrede over de transferwindow toe en Kraay jr. denkt dat Te Kloese de supporters niet het gevoel wil geven dat hij zijn werk niet doet. “Hij denkt dat de Feyenoord-supporters dan denken: wat zit die man te doen? Hij zit twee uur te praten en verdoet zijn tijd. Ik denk dat hij vooral niet gekomen is om A: zijn vier, vijf in- en uitgaande transfers nog te doen en B: uit respect voor de Feyenoord-supporters, die denken: ga aan het werk man!”, zo klinkt het.

