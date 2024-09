Feyenoord meldt zich officieel met bod op mogelijke vervanger Mats Wieffer

Feyenoord heeft een eerste bod uitgebracht op , zo meldt 1908.nl zaterdagavond. De middenvelder moet overkomen van Rode Ster Belgrado, al is het niet duidelijk hoe de Servische club heeft gereageerd op het bod van Feyenoord. Ook de hoogte van het bod is nog niet bekend.

Hwang wordt gezien als een speler die het vertrek van Mats Wieffer naar Brighton & Hove Albion op kan vangen. De 27-jarige Zuid-Koreaan is niet de enige optie voor die vacature, want ook Mads Bidstrup van Red Bull Salzburg is in beeld. Eerder had Feyenoord interesse in Boubacar Traoré, maar de controleur van Wolverhampton Wanderers raakte woensdagavond ernstig geblesseerd.

Als het aan Feyenoord ligt, komt Hwang óf Bidstrup naar Rotterdam. "Over de komst van Bidstrup wordt gezegd dat het 'complex' is, gezien RB Salzburg zijn spelers niet graag aan Eredivisieclubs verkoopt. Dat kreeg ook een andere Nederlandse club deze zomer te horen die voor Lucas Gourna-Douath ging", zo stelt 1908.nl. Momenteel zou de komst van Hwang realistischer worden geacht dan die van Bidstrup.

LEES OOK: 'Oude club wil bankzitter verlossen van reserverol bij Feyenoord'

Hwang wordt overigens ook in verband gebracht met Ajax. Hwang zelf was donderdagavond opvallend emotioneel na de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen FK Bodø/Glimt. De middenvelder liep in zijn eentje een ereronde over de sintelbaan om de supporters van Rode Ster Belgrado te bedanken en gaf zijn tranen daarbij de vrije loop. De Zuid-Koreaanse journalist Joel Kim suggereert op X dat de emoties bij Hwang verband houden met een spoedig vertrek bij Rode Ster Belgrado: “Misschien realiseert hij zich dat zijn tijd ten einde komt”, klonk het.

