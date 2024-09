‘Oude club wil bankzitter verlossen van reserverol bij Feyenoord’

Slavia Praag wil terughalen van Feyenoord, zo weet 1908.nl. De Tsjech speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor de Rotterdammers, die hem middels een verplichte koopoptie deze zomer definitief overnamen. Nu wil zijn oude club hem graag weer overnemen.

Voor Lingr is alleen een definitief vertrek bij Feyenoord mogelijk. De Rotterdammers hebben namelijk al het maximale aantal buitenlandse spelers verhuurd, waardoor Slavia de aanvallende middenvelder permanent zou moeten overnemen. Of dit de Tsjechen gaat lukken, zal nog moeten blijken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Chris Woerts gaat helemaal los over nieuwe speeldatum Feyenoord - Ajax

Afgelopen zomer maakte Lingr de overstap van Slavia naar Feyenoord. De bekerwinnaar haalde hem op huurbasis binnen, maar hadden ook een verplichte koopoptie bedongen. Daardoor speelt de Tsjech nu ook nog in Rotterdam-Zuid. Volgens 1908 is een van de mogelijkheden die wordt besproken om Feyenoord te laten afzien van de verplichte koopoptie, waardoor Lingr kan terugkeren naar Praag.

LEES OOK: ‘Feyenoord was bereid transferrecord te breken, blessure gooit roet in het eten’

Geen vaste waarde bij Feyenoord

Lingr wist in zijn eerste seizoen in Rotterdam niet onomstreden te worden. De rechtspoot kwam afgelopen voetbaljaargang 27 keer binnen de lijnen voor Feyenoord, maar kreeg geen enkele basisplaats. In die duels scoorde de middenvelder vier keer, waaronder de winnende in de halve finale van de KNVB Beker tegen FC Groningen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang reageert via Instagram op transfer Geertruida naar RB Leipzig

PSV-aanvaller Noa Lang reageert op de transfer van Lutsharel Geertruida, die van Feyenoord naar RB Leipzig is gegaan.