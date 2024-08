Precieze reden voor niet doorgaande transfer Bijlow bekend: 'Daar vielen ze over'

was hard op weg naar Southampton, maar kwam uiteindelijk niet door de medische keuring heeft. Volgens het Algemeen Dagblad was het vooral de pols van de doelman van Feyenoord die roet in het eten gooide.

Het verhaal lijkt een beetje op een andere transfersaga: die van Calvin Stengs. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler zou verkassen naar Charlotte FC, maar kwam ook niet door de medische keuring. Iets later gaf Stengs zelf ook aan dat hij ook niet naar de Verenigde Staten wilde vertrekken, maar liever bij Feyenoord bleef.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Rel om Santiago Giménez: 'Je zegt echt schandalige dingen, ik schaam me dat ik naast je zit'

Bij Bijlow gebeurde iets soortgelijks, al leek de keeper toch echt uit Rotterdam te willen vertrekken. AD weet welk lichaamsdeel hem daarbij parten speelde: "Waar in het geval van Stengs streng werd gekeken naar diens in het verleden beschadigd geraakte knie, viel Southampton naar verluidt over de pols van Bijlow." Toch reageren de krant en de keeper zelf verrast op het besluit van de Engelse club. "(...) wie de doelman afgelopen zomer in Duitsland tijdens het EK en de afgelopen weken bij Feyenoord zag trainen, zag allerminst een speler met fysieke ongemakken." En Bijlow reageerde op Instagram als volgt: "Ik ben volledig fit en ik word hierdoor niet belemmerd. Bij de medische keuring is gebleken dat Southampton een andere visie heeft dan Feyenoord op de behandelwijze van een oude blessure."

Na afloop van de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-1) liet Bijlow zijn emoties de vrije loop, met de gedachte Feyenoord te gaan verlaten. Het kind van de club had tot dat moment negentien jaar het shirt van Feyenoord gedragen. Nu de transfer naar Southampton niet doorgaat, zal Bijlow zijn periode in Rotterdam hoogstwaarschijnlijk verder verlengen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sjoerd Mossou trekt verhaal van Calvin Stengs in twijfel: ‘Dat is totale bullshit’

Sjoerd Mossou spreekt zich uit over de mislukte transfer van Feyenoord-spelmaker Calvin Stengs naar Charlotte FC.