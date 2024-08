Rel om Santiago Giménez: 'Je zegt echt schandalige dingen, ik schaam me dat ik naast je zit'

Harry van der Laan, analist bij RTV Rijnmond, vindt dat bestraft moet worden met een gele kaart voor zijn uitgebreide doelpuntenviering. De spits van Feyenoord viert hij de treffer altijd eerst met de supporters en zijn ploeggenoten, waarna hij knielt op het gras en met zijn vingers omhoog wijst. Van der Laan vindt het uiterst storend, maar die opmerking schiet volledig in het verkeerde keelgat bij Feyenoord-watcher Dennis van Eersel van RTV Rijnmond.

In het programma Rijnmond Sport begint Van der Laan zijn betoog over Giménez, die onlangs tegen PEC Zwolle vanwege zijn vaste ritueel zeer uitgebreid de tijd nam na zijn doelpunten: "Ik vind het belachelijk. Verschillende spelers gaan er ook nog bij zitten. Ik vind het raar dat dit door de leiding niet zegt van: we doen dit niet. Je kan er wat mij betreft, net als met het uittrekken van een shirt, een gele kaart voor geven", stelt Van der Laan, die zich aan nog meer zaken stoort: "En als we dan toch bezig zijn: die neuspleisters, daar stoppen we ook mee. Dat is al helemaal belachelijk. Het slaat helemaal nergens op. Er is wetenschappelijk bewezen dat het helemaal geen invloed heeft."

Ergernis om harde woorden

Collega Van Eersel, vaste volger van Feyenoord namens RTV Rijnmond, ergert zich groen en geel aan de woorden van zijn collega: "Dit is dezelfde Harry van der Laan die in de regenboogvlag-discussie vond dat we naar iedereen tolerant moesten zijn? Je zegt echt schandalige dingen. Ik hoop dat we het eruit knippen straks. Ik schaam mij kapot dat ik naast je zit. Ik vind het echt gênant, Harry", zegt Van Eersel, waarna Van der Laan hem in de rede valt en aangeeft dat het hem niet uitmaakt wat hij ervan vindt.

"We hebben het over een voetbalstadion", vervolgt Van der Laan. "Het is geen gebedshuis? Het is een voetbalstadion. Ik irriteer mij en ik ben niet de enige", besluit Van der Laan, waarna Van Eersel tot slot nog één keer zijn punt wil maken tegen zijn collega: "De eerstvolgende keer dat wij weer een discussie hebben over tolerantie en respect ben ik benieuwd hoe jij je dan roert. Ik vind het echt gênant wat jij aan het doen bent", eindigt Van Eersel de discussie.

