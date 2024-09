Zeer opmerkelijk: Feyenoord meldde zich bij Nederlander die déze zomer al een transfer maakte

Feyenoord heeft zich enkele weken geleden gemeld bij , zo weet Mounir Boualin. Hoewel de doelman deze transferperiode al verkaste naar FC Groningen, polsten de Rotterdammers bij het management van Vaessen.

Feyenoord hield destijds rekening met een vertrek van Justin Bijlow, die hard op weg leek naar Southampton. De Rotterdammers kwamen in de zoektocht naar een vervanger uit bij Vaessen, die juist déze transferperiode RKC Waalwijk verruilde voor FC Groningen. Feyenoord peilde of een overstap naar De Kuip mogelijk was.

Volgens de regels van de Wereldvoetbalbond (FIFA) had Vaessen ‘gewoon’ de overstap naar Feyenoord mogen maken. Per kalenderjaar mag een voetballer namelijk drie werkgevers hebben. Per seizoen – en dus niet per kalenderjaar – mag de voetballer maar voor twee clubs in actie komen. Vaessen had in dit plaatje gepast.

Uiteindelijk bleef Bijlow bij Feyenoord omdat hij niet door de medische keuring bij Southampton kwam. Feyenoord staakte de zoektocht naar een nieuwe keeper vervolgens. De noodzaak om een nieuwe doelman te kopen was er niet meer, al deden de Rotterdammers het dat wél. Plamen Andreev werd voor een bedrag van ruim één miljoen euro overgenomen van Levski Sofia. Mikki van Sas vertrok op zijn beurt op huurbasis naar Vitesse.

