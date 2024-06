Officieel: Etienne Vaessen blijft in de Eredivisie en tekent voor drie seizoenen

is ook komend seizoen actief in de Eredivisie. FC Groningen maakt woensdagmiddag bekend dat de keeper een driejarig contract heeft getekend, waarbij een optie voor een extra seizoen is opgenomen. De 28-jarige international van Suriname komt transfervrij over van RKC Waalwijk.

Vaessen had de afgelopen maanden over belangstelling niet te klagen. De doelman werd onder meer door Feyenoord, PSV, AZ, Willem II en NAC Breda met bovengemiddelde interesse gevolgd. Daarnaast kwam vorige week naar buiten dat de Iraanse topclub Persepolis FC een financieel zeer aantrekkelijk aanbod bij het kamp-Vaessen zou hebben neergelegd. FCUpdate-presentator en -journalist Mounir Boualin wist afgelopen zaterdag echter te melden dat de keuze van de keeper zelf al vaststond en dat hij voor FC Groningen zou kiezen.

Kuijt

Boualin kan woensdag bevestigen dat Persepolis inderdaad interesse in Vaessen heeft getoond, maar bestrijdt dat er een concreet aanbod zou zijn gedaan door de Iraanse club. Een club die dat wél deed, is de Belgische promovendus Beerschot. Voormalig Oranje-international Dirk Kuijt, sinds eind 2023 hoofdtrainer van de club uit Antwerpen, heeft zelfs persoonlijk een poging gedaan om Vaessen te overtuigen, maar is daar dus niet in geslaagd, zo weet Boualin.

'Onder de indruk'

FC Groningen trekt dus inderdaad aan het langste eind. "Het contact met de club speelde al een tijdje en ik heb alle opties zorgvuldig afgewogen", legt Vaessen uit op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ik ben heel blij met deze stap. FC Groningen is een geweldige club met een groot stadion en een mooie achterban. Daar kreeg ik direct een heel goed gevoel bij en daarnaast was ik onder de indruk van de presentatie en het ontwikkelplan van de club. Ik ben op een goede leeftijd voor een keeper en wil in de komende jaren blijven doorgroeien. Dat kan in mijn ogen heel goed bij FC Groningen. Ik zal de komende jaren alles geven voor deze club. Het moet zo snel mogelijk weer een stabiele Eredivisieclub worden met uitzicht op meer en daaraan wil ik een mooie bijdrage leveren", vervolgt Vaessen.

'Alles is nieuw'

In de Euroborg zal Vaessen de strijd aan moeten gaan met Hidde Jurjus, die afgelopen seizoen een basisplaats veroverde ten koste van Michael Verrips en een belangrijk aandeel had in de rechtstreekse promotie naar de Eredivisie. Vaessen kwam in zijn loopbaan tot dusverre tot 210 wedstrijden in het eerste elftal van RKC, tot nu toe de enige profclub waar hij onder contract stond. "Alles is nieuw. Het stadion, de mensen, de omgeving", somt Vaessen dan ook op. "Ik heb hier bewust voor gekozen om mezelf ook als mens te ontwikkelen. Ik ken de supporters van mijn wedstrijden hier met RKC en van wedstrijden op televisie. Ze maken heel veel lawaai en staan in voor- en tegenspoed achter de ploeg. Ik kijk uit naar het moment om hier op het veld te staan in het shirt van FC Groningen."

𝘒𝘭𝘦𝘮𝘷𝘢𝘴𝘵: 𝐄𝐓𝐈𝐄𝐍𝐍𝐄 𝐕𝐀𝐄𝐒𝐒𝐄𝐍. 🟢⚪️



De 28-jarige doelman tekent een overeenkomst voor drie seizoenen in Euroborg met een optie voor nog een extra jaar. Vaessen komt transfervrij over van RKC Waalwijk. 🇸🇷#dekleurenvanFCG — FC Groningen (@fcgroningen) June 26, 2024 Niet #Persepolis maar #Beerschot probeerde #Vaessen nog te verleiden voor een transfer naar België. #Kuyt heeft geprobeerd persoonlijk de doelman te overtuigen vorige week, maar dat is dus niet gelukt. FC Groningen heeft snel en sterk gehandeld. 📰⚽️ — Mounir Boualin (@MounirBoualin) June 26, 2024

