FC Groningen hengelt transfervrije Vaessen tóch binnen: keeper wordt maandag gekeurd

FC Groningen gaat zich ondanks de berichtgeving van donderdagavond tóch versterken met , zo meldt FCUpdate-journalist en -presentator Mounir Boualin. De 28-jarige sluitpost, sinds kort international van Suriname, beschikt over een aflopend contract bij RKC Waalwijk en gaat in de Euroborg - mits hij de medische keuring doorstaat - een driejarig contract tekenen. Daarin wordt bovendien een optie voor een extra seizoen opgenomen.

Vaessen stond bij meerdere clubs in de Eredivisie hoog op het verlanglijstje. Zo zag de volledige traditionele top-drie – Ajax, Feyenoord en PSV – in de 28-jarige sluitpost een interessante optie als tweede keeper. Voor alle drie de clubs geldt echter dat er pas zaken kunnen worden gedaan als één van de huidige keepers vertrekt. Bovendien gaat de sterke voorkeur van Vaessen uit naar een rol als eerste keeper bij zijn nieuwe werkgever. Dat is ook de belangrijkste reden dat een overstap naar het eveneens geïnteresseerde AZ niet doorgaat: de Alkmaarders konden de keeper niet beloven dat hij als eerste keus zou worden gehaald, weet Boualin.

Artikel gaat verder onder video

Uitgesloten

Daardoor bleven met FC Groningen, NAC Breda en Willem II alleen de drie clubs die afgelopen seizoen promotie naar de Eredivisie afdwongen over als mogelijke nieuwe bestemming voor Vaessen. Een overstap naar Tilburg was voor de keeper echter op voorhand al uitgesloten, gezien het feit dat de keeper geboren en getogen is in Breda, de stad van rivaal NAC – waar hij in het verleden tevens een seizoenskaart had. NAC had hem dus ook graag verwelkomd, maar kwam financieel (bij lange na) niet in de buurt van de aanbieding die FC Groningen bij Vaessen neerlegde.

Aziatische kaper op de kust

In de nacht van donderdag op vrijdag bracht Voetbal International naar buiten dat zich met het Iraanse Persepolis FC plotseling de grootste club van Azië zich in de strijd om Vaessen zou hebben gemengd. Boualin is daarop vanuit Leipzig (waar hij voor FCUpdate aanwezig is bij Nederland - Frankrijk) gaan rondbellen en komt op basis van bronnen rond FC Groningen met geruststellend nieuws voor de supporters van de Trots van het Noorden. "Ik heb begrepen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken en dat Vaessen maandag de medische keuring zal ondergaan. Mits hij die doorstaat, is Vaessen speler van FC Groningen", verzekert Boualin.

Van Mosselveld

Vaessen is niet de enige die deze zomer de overstap van Waalwijk naar Groningen maakt. In een eerder stadium werd al duidelijk dat algemeen directeur Frank van Mosselveld in de Euroborg aan de slag gaat als opvolger van Wouter Gudde. Eerder deze maand werd al duidelijk dat Van Mosselveld mogelijk ingezet zou worden om Vaessen te overtuigen dezelfde stap te maken.

Brobbey

In 2015 plukte RKC Vaessen weg bij de amateurs van WSC. Een jaar later maakte de keeper zijn debuut in het betaald voetbal in een met 1-0 verloren uitduel bij FC Emmen. Sinds het seizoen 2017/18 mocht Vaessen zich eerste keeper van RKC noemen, een jaar later dwongen de Waalwijkers promotie naar de Eredivisie af. Op 30 september 2023 kwam Vaessen hard in botsing met Brian Brobbey in het thuisduel met Ajax, waardoor hij korte tijd buiten bewustzijn was. Sinds zijn rentree, ruim een maand later, keept Vaessen met een beschermende helm. Uiteindelijk speelde hij 210 wedstrijden voor RKC, waarin hij 44 keer met een clean sheet van het veld stapte.