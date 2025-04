Vermoedelijke opstellingen FC Barcelona - Real Madrid: enorme luxe voor Flick en speelt Mbappé?

Real Madrid-aanvaller lijkt fit genoeg om zaterdagavond in de bekerfinale tegen FC Barcelona aan de aftrap te verschijnen. De Fransman raakte anderhalve week geleden in de wedstrijd tegen Arsenal geblesseerd aan een enkel en was een vraagteken voor de Clásico, maar Sport verwacht hem ‘gewoon’ aan de aftrap. heeft een basisplaats bij FC Barcelona, waar Hans-Dieter Flick lastige knopen moet doorhakken onder de lat én op het middenveld.

Mbappé houdt de gemoederen de laatste tijd nadrukkelijk bezig. De Fransman kwam afgelopen zomer met hoge verwachtingen naar Madrid en was met 32 doelpunten in 49 wedstrijden in alle competities weliswaar al belangrijk voor zijn ploeg, maar desondanks klinkt er kritiek op zijn aandeel in het spel van Real. Mbappé kon uitschakeling in de Champions League niet voorkomen. Na de 3-0 nederlaag in de heenwedstrijd tegen Arsenal, resulteerde ook de return op eigen veld in een enorme teleurstelling voor Real: de Londenaren wonnen met 1-2 en tot overmaat van ramp viel topscorer Mbappé geblesseerd uit.

De rappe aanvaller moest vanwege een schorsing het thuisduel met Athletic Club sowieso aan zich voorbij laten gaan, maar voor de bekerfinale tegen FC Barcelona stond er een groot vraagteken achter zijn naam. Mbappé is in ieder geval fit genoeg voor een plekje in de wedstrijdselectie. Een basisplaats leek er niet in te zitten, maar Sport verwacht hem wel degelijk aan de aftrap. Volgens de nieuwssite gaat Real Madrid aantreden met een tweemans voorhoede, bestaande uit Vinícius Júnior en Mbappé. Dit zou betekenen dat Rodrygo op de bank begint. Thibaut Courtois verdedigt uiteraard het doel. De defensie bestaat uit Lucas Vázquez, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger en Fran García, terwijl Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos en Jude Bellingham het middenveld vormen. Luka Modric zal dus hoogstwaarschijnlijk genoegen moeten nemen met een plek op de bank.

Enorme luxe voor Flick

FC Barcelona was dit seizoen al twee keer te sterk voor Real Madrid. Na de 0-4 zege in de competitie en de 2-5 overwinning in de finale van de Supercopa, hopen de Catalanen hun rivaal opnieuw op een nederlaag te kunnen trakteren. Ze werken in elk geval met veel vertrouwen toe naar de finale. Niet in de laatste plaats omdat Flick weer het nodige te kiezen heeft. Hij kan weliswaar geen beroep doen op Alejandro Balde en Robert Lewandowski, maar verwelkomt Marc-André Ter Stegen na zeven maanden weer bij de wedstrijdselectie en heeft een fitte Dani Olmo tot zijn beschikking. Ter Stegen wordt overigens niet meteen in het elftal verwacht. Volgens Sport kiest Flick ‘gewoon’ voor Wojciech Szczesny.

De achterhoede bestaat uit grotendeels de bekende namen: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez en Gerard Martín. Op het middenveld zal een belangrijke rol zijn weggelegd voor De Jong, die de laatste maanden op de toppen van zijn kunnen presteert. Hij weet zich mogelijk vergezeld door Pedri en Olmo. Voorin is Ferran Torres de vervanger van Lewandowski. De Poolse topscorer kampt met een hamstringblessure en is een vraagteken voor het tweeluik met Internazionale in de halve finale van de Champions League. Ferran Torres wordt voorin geassisteerd door Lamine Yamal en Raphinha.

Vermoedelijke opstelling FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Gerard Martín; Pedri, De Jong, Olmo; Yamal, Ferran Torres, Raphinha.

Vermoedelijke opstelling Real Madrid: Courtois; Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García; Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Bellingham; Mbappé, Vinícius.

