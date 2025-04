Bergwijn hekelt één voetbalprogramma: ‘Broer, waar heb jij gespeeld?’

heeft een hekel aan het programma Voetbalpraat op ESPN, zo vertelt hij bij CONVO Talkshow. De aanvaller stelt dat de analisten in dit programma altijd te veel kritiek hebben, terwijl ze naar zijn mening weinig tot niks hebben bereikt in hun eigen loopbaan.

Het Nederlandse tv-landschap barst van de voetbaltalkshows, waarin analisten bijna dagelijks hun mening geven over spelers en clubs. In de meeste gevallen zijn dit oud-spelers, waarvan een aantal het in hun eigen loopbaan nooit verder hebben geschopt dan laagvliegers in de Eredivisie. Dat zit Bergwijn dwars, zo legt hij uit.

“Wat ik wel jammer vind, is dat bepaalde oud-voetballers gaan praten”, stelt de aanvaller van Al-Ittihad. “Soms zie ik mannen op tv praten en dan denk ik: ‘Bro, kom op man. Wat praat je eigenlijk? Waar heb jij gespeeld?’ Ik wil geen clubs noemen, geen namen noemen. Als je het weet, dan weet je het”, houdt Bergwijn het nog een beetje in het midden.

“Bepaalde mannen zie je zitten bij ESPN of bij dat ding, ik weet niet hoe het heet”, gaat de buitenspeler verder. “Dat ze zo met zijn vieren zitten”, doelt hij op Voetbalpraat. “Ik zie daar bepaalde gasten zitten en vraag me dan af: waar heb jij eigenlijk gespeeld? Nu weet je het ineens beter, waarom deed je het toen niet?” Deze kritiek lijkt Bergwijn te richten aan analisten als Bram van Polen, Kees Kwakman en Kees Luijckx, vaste gezichten bij Voetbalpraat die in hun loopbaan nooit in de Nederlandse of buitenlandse top hebben gespeeld.

