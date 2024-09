Mogelijk grote ingreep aanstaande bij Feyenoord na transferzomer

Feyenoord gaat de dubbelfunctie van Dennis te Kloese tegen het licht houden, zo verwacht clubwatcher Martijn Krabbendam. Te Kloese werd in januari 2022 aangesteld als algemeen directeur, maar werd na het vertrek van Frank Arnesen ook de technisch directeur. Volgens Krabbendam is gebleken dat de dubbelfunctie te zwaar is.

De journalist van Voetbal International stipt een verschil aan tussen de transferperiodes van dit jaar en van vorig jaar, toen Te Kloese ook al beide functies had. “Toen toen had je een hoofdtrainer (Arne Slot, red.) die er bovenop zat. Nu heeft hij een trainer (Brian Priske, red.) die hij had moeten helpen. En dat heeft hij ook wel gedaan hoor. Ik vind niet dat die window van Feyenoord nou helemaal mislukt is”, zegt Krabbendam bij Voetbalpraat.

Desondanks is de clubwatcher van mening dat Te Kloese niet beide functies kan blijven vervullen. En Feyenoord zal die dubbelfunctie ook gaan evalueren, verwacht hij. “Het is gewoon niet te doen, je kunt het (technische gedeelte, red.) er niet bij doen. Ze gaan dat natuurlijk wel evalueren, zeker na deze window.”

‘Robert Eenhoorn gaat ooit naar Feyenoord’

Krabbendam vermoedt dat Te Kloese ‘diep in zijn hart’ liever technisch dan algemeen directeur is. In dat geval zou Feyenoord dus een nieuwe algemeen directeur moeten zoeken. De bij AZ vertrokken Robert Eenhoorn is volgens Krabbendam op dit moment niet de meest logische kandidaat. "Zeker niet na alles wat er is gebeurd (rond de overstap van Arne Slot van AZ naar Feyenoord, red.). Maar ik denk dat het wel een keer gaat gebeuren dat Eenhoorn naar Feyenoord gaat.”

'Te Kloese wil geen taken inleveren'

Dinsdag schreef journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad nog dat het er momenteel niet op lijkt dat Te Kloese graag een deel van zijn takenpakket inlevert. De clubwatcher is zelf wel van mening dat Feyenoord in een tijdperk is aanbeland ‘waarbij ze zich in De Kuip duidelijk zullen moeten afvragen of een club die meedraait in de Champions League het beleid nog kan laten bepalen door één directeur met verschillende portefeuilles’.

