Duidelijke en pijnlijke conclusie voor Feyenoord na 'chaotische' en 'onprofessionele' transferwindow

De recente transferwindow van Feyenoord was ‘te chaotisch en te onprofessioneel om de club steevast tot de deelnemers aan de Champions League te kunnen rekenen’. Dat stelt clubwatcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. Feyenoord haalde de voorbije periode een groot aantal namen naar De Kuip, maar de gewenste nieuwkomers voor de posities die om versterking vroegen bleven uit. Volgens Gouka doet de club ‘er goed aan om na het vertrek van Slot de organisatie én de manier van werken weer eens stevig tegen het licht te houden’.

Feyenoord is een paar maanden geleden begonnen aan een nieuw ‘tijdperk’. De periode met Arne Slot aan het roer bracht de club veel successen. Slot loodste Feyenoord naar de eerste Europese finale sinds 2002, de eerste landstitel sinds 2017 én vorig seizoen naar de eindzege van de KNVB Beker. Belangrijker nog: Slot liet zijn spelers dusdanig renderen, dat er binnen de lijnen weer transferwaarde werd gecreëerd en uitblinkers voor veel geld konden worden verkocht. Deze zomer vertrokken bijvoorbeeld Mats Wieffer en Lutsharel Geertruida voor veel geld. Yankuba Minteh was weliswaar gehuurd, maar ook hij heeft zich onder Slot sterk ontwikkeld.

Gewenste versterkingen blijven uit bij Feyenoord

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord was er alles aan gelegen de gaten die bovengenoemde spelers achterlaten op te vangen, zodat ook de nieuwe hoofdtrainer Brian Priske met een sterke selectie aan de slag kon gaan. De club haalde weliswaar veel nieuwe spelers naar De Kuip, maar vervangers van Wieffer en Minteh bleven uit, terwijl Priske er de afgelopen periode veelvuldig op hamerde dat vooral de rechtsbuitenpositie een kwaliteitsinjectie kon gebruiken. Feyenoord maakte op Deadline Day werk van Andreas Skov Olsen én Assano Diao, maar beiden kwamen niet. Gouka denkt overigens niet dat Feyenoord met de komst van Diao wél een ‘prima transferwindow’ had gedraaid.

LEES OOK: Spaanse journalist weet waarom Diao niet naar Feyenoord kwam

“Waarschijnlijk niet. De kans dat een 18-jarige wisselspeler van Real Betis het huidige Feyenoord in één klap veel beter had gemaakt, is natuurlijk verre van realistisch”, zo schrijft Gouka, die zag dat het repareren van de selectie ‘al moeilijk genoeg’ bleek. “Laat staan de ploeg versterken. In dat opzicht zal de realitycheck voor de supporters van Feyenoord al eerder hebben plaatsgevonden. Voor de Rotterdammers was al maanden geleden duidelijk dat rechterspits Minteh en controlerende middenvelder Wieffer er niet meer bij zouden zijn, terwijl een vertrek van de bijna transfervrije Geertruida als zeer aannemelijk kon worden beschouwd. Maar vervangers halen, bleek een hels karwei. Sterker nog, een nieuwe controlerende middenvelder kwam er niet en ook het strikken van de gewenste rechterspits lukte niet.”

Te Kloese legt scoutingssuggesties naast zich neer

Gouka ziet dat Feyenoord er na het vertrek van Minteh, Geertruida en Wieffer ‘op het oog zeker niet sterker op is geworden’. Volgens de clubwatcher is het echter belangrijker om te kijken ‘naar hoe de club de succesvolle periode van drie jaar nou eigenlijk wil of wilde uitbouwen’. Een belangrijke, zo niet cruciale rol daarvoor is weggelegd voor Dennis te Kloese, de algemeen én technisch directeur van Feyenoord. Een ‘enorme’ verantwoordelijkheid, maar volgens Gouka lijkt het er ook niet op alsof de directeur ‘bidt dat een deel van zijn takenpakket wordt afgenomen’. “Intern klonken er deze maand steeds vaker geluiden dat Te Kloese suggesties van zijn scoutingsafdeling te vaak naast zich neerlegt. Wie doorvraagt, krijgt een beeld geschetst van een directeur die vooral zijn eigen koers vaart, geholpen door twee commissarissen (Sjaak Troost en Toon van Bodegom) en een spelerskantoor (Muy Manero).”

LEES OOK: Feyenoord-aanwinst Hwang noemt middenvelder met 119 duels voor PSV als grote voorbeeld

Volgens Gouka maken de ‘paniekerige’ laatste dagen van de transferwindow Te Kloese niet meteen ongeschikt als ‘leidende figuur’ van Feyenoord. Maar de clubwatcher is wel van mening dat Feyenoord in een tijdperk is aanbeland ‘waarbij ze zich in De Kuip duidelijk zullen moeten afvragen of een club die meedraait in de Champions League het beleid nog kan laten bepalen door één directeur met verschillende portefeuilles’. “Feyenoord doet er goed aan om na het vertrek van Slot de organisatie én de manier van werken weer eens stevig tegen het licht te houden. Deze transferwindow was te chaotisch en te onprofessioneel om de club steevast tot de deelnemers aan de Champions League te kunnen rekenen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Domper voor Feyenoord en Priske: steunpilaar moet onder het mes en is weken absent

Feyenoord moet het de komende tijd stellen zonder een belangrijke speler.