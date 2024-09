Feyenoord-aanwinst Hwang noemt middenvelder met 119 duels voor PSV als grote voorbeeld

heeft in zijn eerste interview als Feyenoorder laten weten wie zijn grote voorbeelden zijn in de voetballerij. De Zuid-Koreaan noemt eerst de naam van Barcelona-icoon Andrés Iniesta en voegt daar vervolgens zijn landgenoot en voormalig PSV’er Ji-Sung Park aan toe.

In gesprek met de clubkanalen van Feyenoord krijgt Hwang de vraag welke spelers hem hebben geïnspireerd. “Als ik een buitenlander moet noemen, ga ik voor Iniesta”, begint de kersverse aanwinst van de Rotterdammers. De manier waarop de Spanjaard speelde was een bron van inspiratie voor de Zuid-Koreaan. “Ik kon niet geloven hoe hij sommige dingen deed. Nu doe ik mijn best om dingen ook zo te doen, maar het is moeilijk.”

Vervolgens wil Hwang ook een landgenoot van hem in het zonnetje zetten. “Dan ga ik voor Ji-Sung Park”, stelt hij. “Ik denk dat iedereen weet hoe bescheiden hij was en hoe goed hij was als speler. Nu wil ik net zo goed zijn voor Feyenoord.” Ook in De Kuip zullen ze hopen dat Hwang weet te slagen, aangezien Feyenoord naar verluidt een bedrag van 5,5 miljoen euro neerlegde voor de middenvelder.

Park werd groot bij PSV

Opvallend aan de keuze voor Park is het feit dat hij een grote naam is in de geschiedenis van concurrent PSV. De aanvallende middenvelder speelde tussen 2003 en 2005 tweeënhalf jaar voor de Eindhovenaren en keerde in 2013/14 op huurbasis terug om zijn carrière af te sluiten. In twee periodes kwam Park tot 119 duels voor PSV, waarin hij negentien keer scoorde en zes assists leverde. Met PSV wist Park twee keer landskampioen te worden en won hij één keer de KNVB Beker.

