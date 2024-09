Rutger Vinke, de man achter 1908, stopt met het verspreiden van Feyenoord-nieuws

Rutger Vinke, de drijvende kracht achter het sociale media account Feyenoord Transfermarkt en de site 1908.nl, stopt met zijn werkzaamheden voor laatstgenoemde site. Dat maakt Vinke bekend op sociale media. Vinke bracht in de afgelopen vijf jaren allerlei transfernieuws over Feyenoord naar buiten, maar kiest nu voor een volgende stap in zijn leven.

Vinke bouwde jaren geleden in de voetballerij naamsbekendheid op met zijn account Feyenoord Transfermarkt op Twitter en Instagram. Destijds wist hij onder meer als eerste te melden dat Arne Slot AZ ging inruilen voor Feyenoord. Later werd al zijn transfernieuws uitgebreid naar een nieuwe site: 1908.nl. Vinke bracht tot 2 september nieuws rondom Feyenoord naar buiten voor dit medium, want nu stopt hij daarmee. Dit was de laatste transferperiode waarin Vinke nieuws aanleverde voor de supporterssite van Feyenoord.

Onlangs maakte Vinke al bekend een nieuwe uitdaging aan te gaan binnen de voetballerij en dinsdagochtend - één dag na het sluiten van de transfermarkt - gaat hij daar nog wat verder op in: "Van Senesi tot Lotomba: het waren vijf mooie jaren. Het wordt nu tijd om het voetbalnetwerk op een andere manier in te zetten", zegt Vinke, die niet exact duidelijk maakt wat hij gaat doen in de voetballerij. Duidelijk is dat hij volledig losgekoppeld wordt van 1908.nl en kiest voor een andere rol in de voetbalwereld.

