Spaanse journalist weet waarom Diao niet naar Feyenoord kwam

Assane Diao leek op de laatste dag van de zomerse transferperiode hard op weg van Real Betis naar Feyenoord. Uiteindelijk waren de clubs rond, maar ging de overstap door toedoen van de speler zelf niet door. De Spaanse journalist José David López van Cadena SER weet waarom de buitenspeler uiteindelijk niet naar Rotterdam kwam.

Feyenoord leek zich maandagavond vlak voor het sluiten van de markt te gaan versterken met Diao. De clubs waren rond over de overstap van de achttienjarige buitenspeler en hij was ook al medisch gekeurd, maar enkele minuten na de deadline kwam naar buiten dat de transfer niet door zou gaan. De reden daarvoor is dat er aan de kant van de speler een kink in de kabel zou hebben gezeten.

López weet inmiddels wat er precies is gebeurd waardoor de transfer niet doorging. De journalist schrijft dat er sprake was van een akkoord, maar dat Diao vond dat alles te overhaast was. De aanvaller wilde namelijk een weloverwogen beslissing nemen over zijn toekomst en niet zomaar naar een nieuwe club vertrekken. Uiteindelijk ging de transfer dus niet door, waardoor Diao in ieder geval tot de winterstop bij Real Betis speelt.

De zoektocht van Feyenoord naar een rechtsbuiten

Feyenoord is de afgelopen periode flink op zoek geweest naar een nieuwe rechtsbuiten. Yankuba Minteh (huur) en Alireza Jahanbakhsh (aflopend contract) vertrokken deze zomer als optie, waarna de jonge Ibrahim Osman werd gehuurd van Brighton & Hove Albion, maar die is nog niet in actie gekomen door het ontbreken van de juiste papieren. Nadat Calvin Stengs onlangs een knieblessure opliep waaraan hij moet worden geopereerd, zagen de Rotterdammers de noodzaak een nieuwe buitenspeler in te lijven.

In eerste instantie dacht Feyenoord Andreas Skov Olsen te kunnen oppikken bij Club Brugge, maar de Belgen wilden hem op het laatste moment niet meer laten vertrekken. Op de slotdag van de transferwindow werd ook de naam van Anders Dreyer van RSC Anderlecht genoemd, maar uiteindelijk ging Feyenoord vol voor Diao. Die transfer ging dus niet door, waardoor er geen nieuwe rechtsbuiten naar De Kuip is gekomen.

Estaba todo pactado pero #Diao lo rechazó a última hora porque todo fue precipitado, sin tiempos por cierre de mercado y sin margen para asumir tal cambio. Yo, siendo el futbolista y encantándome Betis y Feyenoord (los adoro), también hubiera rechazado siendo así todo rápido. https://t.co/rgfwXMKzVq — José David López (@josedavidlopez_) September 3, 2024

