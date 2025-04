Robin van Persie bescheiden: 'Heb niet de illusie dat Peter Bosz daarvan onder de indruk is'

Robin van Persie is niet van plan ‘spelletjes te gaan spelen’ met PSV in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Dat vertelt hij op de persconferentie naar aanleiding van het treffen met AZ. Hoewel het zeker mogelijk is om de PSV voorbij te streven, zou Van Persie het ‘een beetje raar’ vinden om extra druk op de Eindhovenaren uit te voeren met opjuttende uitspraken.

Feyenoord speelt op zaterdagmiddag de lastige uitwedstrijd tegen AZ. Met nog zeven wedstrijden te spelen, is er van alles mogelijk. Feyenoord staat op de derde plaats in de Eredivisie met 53 punten, één punt boven FC Utrecht en zeven punten boven de tegenstander. Aan de andere kant staat Feyenoord slechts vijf punten achter nummer twee PSV. Tweede eindigen zou rechtstreekse kwalificatie voor de competitiefase van de Champions League betekenen.

Tijdens de persconferentie is de strijd om plek twee onderwerp van gesprek. Martin Vriesema van de NOS vraagt Van Persie: “Moet je niet een beetje richting Eindhoven de druk erop gooien, van: ‘Ja, die tweede plaats. Kom maar op!’ Geloof je daarin, in dat soort spelletjes?”

Van Persie is resoluut met zijn antwoord: “Ik heb niet de illusie dat Peter Bosz daarvan onder de indruk is, als ik dat zou doen.” Bovendien zouden de spelers van PSV dat ook niet zijn, volgens de trainer van Feyenoord. “Dat is ook niet hoe ik het zie. Dan zou ik me anders voordoen dan dat ik ben. Dus dat zou ook een beetje raar zijn. Ik denk dat PSV zich ook focust op zichzelf. En terecht. En wij ook.”

