Vraagtekens bij afgeketste transfer Bijlow: 'Ik mag het niet zeggen, maar dat was wel héél toevallig'

Dennis te Kloese zet vraagtekens bij de manier waarop afgelopen zomer naast een transfer van Feyenoord naar Premier League-club Southampton greep. Nadat beide clubs tot een akkoord waren gekomen meldde de keeper zich voor de medische keuring in Engeland, waarna Southampton echter alsnog een streep door de transfer zette én binnen no-time een alternatief presenteerde.

De nieuwe Feyenoord-trainer Brian Priske wees aan het begin van het seizoen Timon Wellenreuther aan als zijn eerste keeper. Een bittere pil voor 'kind van de club' Bijlow, die door blessures weliswaar meerdere periodes naar volle tevredenheid werd vervangen door de Duitser, maar zich - mits fit - altijd eerste keeper mocht blijven noemen in De Kuip. De transfer naar Southampton leek dan ook uitkomst te brengen na de teleurstellende boodschap van Priske, maar de Premier League-club trok uiteindelijk Arsenal-doelman Aaron Ramsdale aan.

"We hoeven het niet eens te hebben over de impact die Justin op de club heeft en heeft gehad", zegt Te Kloese in gesprek met ESPN over de keeper. "Ik mag niet zeggen wat ik dénk dat een andere club doet, maar het is wel héél toevallig dat ze, vijf minuten nadat ze bij ons aangeven dat Justin eventueel niet door de medische keuring komt, dat ze Ramsdale al hebben klaarstaan voor 25 miljoen en hem een vijfjarig contract hebben aangeboden."

"Ik denk niet dat je dat in vijf minuten georganiseerd krijgt", vervolgt Te Kloese, die de gang van zaken als exemplarisch ziet voor de manier waarop het er tegenwoordig aan toe gaat op de transfermarkt. "Dit geeft wel een beetje aan dat hoe het een beetje aan hoe het binnen de voetbalwereld gaat. Je hebt te maken met een laatste transferdag, met een té lange transferperiode, met emoties én steeds meer entourages rondom spelers, veel meer dan vijf of tien jaar geleden", somt de algemeen en technisch directeur van Feyenoord op. "En je hebt met de groei van de club te maken, maar ook dat een andere club misschien beslissingen neemt waar wij niets vanaf weten als iemand in het vliegtuig zit. En wij met de beste intenties een kans wilden geven aan Justin om zich op Premier League-niveau te laten zien." Te Kloese benadrukt wel dat er ook een positieve kant aan het hele verhaal zit: "Aan de andere kant ben ik stiekem ook wel een beetje blij dat hij terug is."

