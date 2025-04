Hans Kraay junior stelt dat Feyenoorder transfer moet maken: 'Er komt slijt op'

Hans Kraay junior is zeer te spreken over en als centraal duo bij Feyenoord. De ESPN-analist is van mening dat de Slowaak en de Oostenrijker een uitstekende indruk maakten tegen AZ (0-1). Kraay junior sluit dan ook niet uit dat beide verdedigers komende zomer de deur achter zich dichttrekken bij Feyenoord.

"Hancko en Trauner vind ik een geweldig duo", looft Kraay junior het tweetal bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. "Hancko is bloedsnel, Trauner niet. Ze durven op te bouwen en voelen elkaar aan, alleen merk je nu aan Trauner dat hij iets mist", doelt hij op de fitheid van de inmiddels 33-jarige centrale verdediger.

"Als je eenmaal dertig bent en je speelt niet elke week en je mist trainingen, komt er wel een beetje slijt op", vervolgt Kraay junior, die van mening is dat Trauner met zijn kwaliteiten nog altijd zeer belangrijk is voor Feyenoord. "Hij is tactisch zo goed en hij geeft goede rugdekking. Trauner is iemand die de slimmigheid heeft. Als hij met ruimte in zijn rug speelt, dan gaat hij niet dicht tegen de spits aanstaan. Hij wil niet geklopt worden en geeft altijd een beetje ruimte."

Kraay junior stelt dat Hancko en Trauner complementair zijn aal elkaar, maar vindt wel dat het tijd is voor beide verdedigers om een transfer te maken. "Nu wordt het tijd dat hij ergens anders gaat kijken vanwege die blessures. Maar ik vind deze twee heel goed. Een duo wat blind op elkaar vertrouwt", besluit hij.

