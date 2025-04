Virgil van Dijk hint op uitsluitsel over toekomst bij Liverpool

Hoewel Liverpool in het eerste jaar onder Arne Slot kampioen van de Premier League lijkt te gaan worden, is er nog genoeg werk aan de winkel voor de clubleiding. Enkele sterkhouders zouden transfervrij kunnen vertrekken, waaronder Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah en . Toch lijkt de Nederlander nu aan te geven dat de kans op een langer verblijf steeds groter wordt.

Met een voorsprong van elf punten op naaste belager Arsenal, lijkt niets een titel van Liverpool meer in de weg te kunnen staan. The Reds verloren zondag van Fulham (3-2), maar de ploeg van Arteta had een dag eerder gelijkgespeeld met Everton (1-1). Met nog zeven wedstrijden te spelen, waaronder een ontmoeting tussen beide topteams, is de titelstrijd normaal gesproken beslist. Dat neemt echter niet weg dat het momenteel mindere weken zijn voor Virgil van Dijk en Liverpool. De aanvoerder zag zijn ploeg op 11 maart uit de Champions League vliegen tegen Paris Saint-Germain, enkele dagen later de League Cup-finale verliezen. Van Dijk speelde vervolgens persoonlijk mindere wedstrijden tegen Spanje, Everton en Fulham.

Het contract van de sterkhouder loopt deze zomer af. Met een leeftijd van 33 jaar wordt Van Dijk er niet jonger op, maar hij kan zeker nog enkele jaren in de top mee. De centrale verdediger lijkt al een tijdje te willen verlengen bij Liverpool, maar er zat steeds geen schot in de zaak. Dat lijkt nu wel anders. Tegenover Britse media onthulde hij na de verliespartij tegen Fulham: "Er is vooruitgang. Of ik blijf, weet ik nog steeds niet zeker. Er zijn gesprekken gaande. We zullen zien."

Nederland - Spanje maakt diepe indruk: 'Ja, ik maakte een fout, maar daar blijf ik niet in hangen'

Dat Van Dijk graag bij zij huidige club zou willen blijven, blijkt ook uit woorden die later uit zijn mond kwamen. "Ik hou van de club en van de fans. Zij stonden vandaag weer vol achter ons. We wilden ze belonen." Aankomende zondag kan Liverpool revanche nemen, door in eigen huis West Ham United te verslaan. "Ik hoop dat de fans ons zondag weer steunen en van ons stadion een bruisende plek maken, zoals ze dat altijd doen."

