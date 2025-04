Britse media schrijven allemaal hetzelfde over Virgil van Dijk na zege op Everton

speelde woensdagavond geen goede wedstrijd met Liverpool tegen Everton, zo ziet de Britse pers. Hoewel Liverpool de Merseyside Derby met 1-0 wist te winnen, kwam de Nederlander enkele keren goed weg na flinke fouten. De aanvoerder van het elftal van Arne Slot wordt dan ook flink aangepakt in de Britse media.

Van Dijk krijgt van The Independent een 5 voor zijn optreden tegen de stadsgenoot. “Slaagde er niet in Beto te tackelen bij de enige keer dat Everton het net vond, maar hij hoefde zich niet te schamen toen de vlag omhoogging”, klinkt het. “De aanvoerder van The Reds beging vervolgens een absolute blunder waardoor Beto weer op het doel af kon, toen hij een puinhoop maakte van het wegwerken van de bal. Het liep met een sisser af toen de Portugese spits de paal raakte.” De krant stelt dat Van Dijk na rust een stuk beter voor de dag kwam.

Ook Express beoordeelt Van Dijk met een 5. “Beto gaf hem nachtmerries in de eerste helft, maar hij groeide in de wedstrijd en droeg eraan bij dat Everton weinig kansen kreeg.” The Liverpool Echo zag ook dat de Nederlandse verdediger gedurende de wedstrijd groeide. “Hij verprutste het uitverdedigen een keer waarmee hij Beto zijn eerste halve kans gaf en leek niet zo zelfverzekerd voor de rust. Veel sterker na de pauze toen de stormachtige condities gingen liggen en had enkele goede onderscheppingen.” Van de lokale krant krijgt Van Dijk een 6.

Datzelfde cijfer krijgt de mandekker ook van de fansite Liverpool.com. “In de eerste helft werd hij een paar keer gek gemaakt door Beto. Daarvoor had hij gestraft kunnen worden als de Everton-spits een millimeter later aan zijn loopactie was begonnen of een betere afwerker was.” This is Anfield geeft Van Dijk ook een 6: “Niet de beste avond voor de aanvoerder van Liverpool, dat moeten we toegeven. De grote Nederlander geeft het altijd toe als hij een zwakke wedstrijd speelde. Hier leek hij twijfelend en mogelijk een beetje gebrand aan de vorige ontmoeting met de blauwe buren.” Toch zag de site Van Dijk grote delen van de wedstrijd redelijk spelen. “Maar gezien zijn immens hoge standaarden verwacht hij meer.”

