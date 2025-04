Kapitale blunder van Virgil van Dijk wordt Liverpool net niet fataal tegen Everton

Liverpool heeft woensdagavond gewonnen van Everton. In een vlakke derby kwam Liverpool moeizaam op gang en wist het nauwelijks tot kansen te komen tegen de stugge ploeg van David Moyes, maar won het wel: 1-0. brak na rust de ban voor de koploper en werd zo de matchwinner. Wel kwam de ploeg van Arne Slot in de eerste helft goed weg na twee inschattingsfouten van . Door de zege hersteld Liverpool de marge op nummer twee Arsenal en heeft het weer twaalf punten voorsprong, nu met nog acht wedstrijden te spelen.

Bij Liverpool had trainer Arne Slot, die in de uitwedstrijd na de wedstrijd een rode kaart kreeg wegens commentaar op de leiding, in zijn basis plek voor twee Nederlanders: Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch. Cody Gakpo begon in de 246e Merseyside derby op de bank, hij mocht pas in de slotfase invallen. Verder konden The Reds niet beschikken over doelman Alisson Becker. De Braziliaan liep in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Colombia een hoofdblessure op. Hij werd vervangen door vaste stand-in Coaihmín Kelleher.

Liverpool verloor de laatste twee officiële wedstrijden voor de interland break (tegen PSG en Newcastle United in de finale van de League Cup) en kwam ook tegen Everton moeilijk op gang. In de eerste helft wist het nauwelijks kansen te creëren en mocht het blij zijn dat 0-0 de ruststand was. Spits Beto Betuncal van Everton zag één doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel en mikte alleen voor doelman Kelleher op de paal. Bij beide momenten zag Oranje-international Van Dijk er niet goed uit. De eerste keer liet hij Beto iets te makkelijk lopen, de tweede maal schatte hij een hoge bal verkeerd in waardoor de Portugees alleen op de Liverpool-doelman af kon.

In de tweede helft kwam Liverpool een stuk overtuigender voor de dag. Dat resulteerde in de 57e minuut in de openingstreffer. Jota kwam op de rand van het strafschopgebied in balbezit, kapte een speler uit, liep er nog een voorbij en schoot toen van dertien meter laag raak: 1-0. Daarna ging Liverpool zonder al te veel overtuiging op zoek naar de tweede treffer. Dat leverde wel wat gevaar op, maar nauwelijks kansen. Daardoor bleef het oppassen voor een snelle counter van Everton, waar het in de eerste helft vaak dreigend uit was geweest. Dat moment bleef echter uit waardoor Liverpool nipt won en de voorsprong op Arsenal weer vergrootte tot twaalf punten.

Liverpool vervolgt de titeljacht met twee wedstrijden tegen teams uit Londen. Komende zondag reist Liverpool af naar de hoofdstad om op bezoek te gaan bij Fulham, dat gister met 2-1 verloor van nummer twee Arsenal. Een week later komt West Ham United naar Anfield. Everton bevindt zich in de stand al geruime tijd in niemandsland met een ruime voorsprong op de onderste drie plekken en een ruime achterstand op de plekken die recht geven op Europees voetbal. Het kan wel invloed hebben op de titelrace aangezien de eerstvolgende tegenstander Arsenal is, dat naar Liverpool af reist komende zaterdag.