Horrorblessure bij Real Madrid: ploeggenoot Lucas Vázquez reageert geschokt

is geblesseerd geraakt in de wedstrijd tussen Real Madrid en Osasuna. De verdediger liep in de eerste helft een knieblessure op en moest het veld per brancard verlaten. Raul Asencio was zijn vervanger.

Militão leek zichzelf te blesseren met een verkeerde beweging, na een voorzet van Vinícius Júnior. De verdediger wilde tegenstander Flavien Boyomo voorblijven en als eerste bij de bal komen, maar ging uiteindelijk naar de grond. Zijn schreeuw was vervolgens duidelijk te horen voor de televisiekijkers en voor commentator Sierd de Vos. “Militão schreeuwt het uit. Boyomo kan er niks aan doen. Het is de rechterknie”, zei De Vos bij Ziggo Sport. Ploeggenoten schrokken zichtbaar: Lucas Vázquez stond naast Militão en sloeg de handen voor het gezicht.

Onder een luid applaus verliet Militão het veld. Nader onderzoek zal de komende dagen moeten uitwijzen hoe ernstig de blessure is. De 26-jarige Militão is een vaste basisspeler in het Real Madrid van Carlo Ancelotti. Zijn uitvallen was de tweede grote domper voor Real Madrid in de eerste helft, want in de twintigste minuut was Rodrygo al uitgevallen met een vermoedelijke liesblessure. Hij werd vervangen door Brahim Díaz.

Niet lang na het uitvallen van Militão was er goed nieuws voor Real Madrid, want Vinícius opende de score. Real Madrid hoopt zich in de wedstrijd tegen Osasuna, die om 14.00 uur begon, te herstellen van de doffe dreun die het in de vorige speelronde incasseerde in El Clásico tegen Barcelona (0-4 nederlaag).

