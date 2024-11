'Man United werkt mee aan winters vertrek Zirkzee: deze club heeft de beste papieren'

Manchester United staat volgens het Italiaanse Tuttosport niet onwelwillend tegenover een winters vertrek van . De Nederlandse spits zou op huurbasis zijn heil elders mogen zoeken, Juventus zou de beste papieren hebben om Zirkzee terug te halen naar de Italiaanse Serie A.

Zirkzee maakte in de voorbije seizoenen een uitstekende indruk in de Italiaanse competitie, waar hij voor Bologna speelde. Het leverde de 23-jarige Oranje-international een toptransfer naar Manchester United op. De club van toenmalig trainer Erik ten Hag telde meer dan 40 miljoen euro neer, maar Zirkzee weet de hooggespannen verwachtingen vooralsnog niet waar te maken. Hij debuteerde nog hoopvol met een doelpunt bij zijn debuut tegen Fulham, maar staat sindsdien volledig droog.

Ten Hag - die overigens tegen de komst van Zirkzee zou zijn geweest - is inmiddels door Manchester United op straat gezet en ook Zirkzee zou op weg naar de uitgang kunnen zijn. Ten Hags opvolger Rúben Amorim zou bij de clubleiding hebben aangedrongen om Viktor Gyökeres mee te mogen nemen van zijn vorige werkgever Sporting Portugal. Eerder werd al gemeld dat United op zoek zou zijn naar een 'betaalbaar alternatief' voor Zirkzee.Tuttosport schrijft dinsdag dat de Mancunians deze winter mee zouden willen werken aan een verhuur van Zirkzee - en dat Juventus de beste papieren zou hebben.

Mocht Zirkzee inderdaad naar Juventus verkassen, dan zou dat een (tijdelijk) weerzien met zijn voormalig Bologna-trainer Thiago Motta betekenen. Bij De Oude Dame zou Zirkzee in de persoon van Teun Koopmeiners bovendien een collega-international van het Nederlands elftal treffen.

