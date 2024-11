'Ten Hag was tegen komst Oranje-international die vervolgens zes kilo te zwaar aankwam bij Man United'

Erik ten Hag zat afgelopen zomer helemaal niet te wachten op de komst van Oranje-international naar Manchester United, zo meldt de Engelse tabloid The Sun. De Mancunians telden echter tóch ruim veertig miljoen euro neer om de spits over te nemen van Bologna, maar Zirkzee zou zo'n zes kilo te zwaar zijn gearriveerd bij zijn nieuwe werkgever.

Afgelopen zomer wist Ten Hag zelf ternauwernood zijn baan te behouden op Old Trafford. De clubleiding van Manchester United sprak zelfs al met een aantal potentiële opvolgers, waarbij de gesprekken met Thomas Tuchel naar verluidt het verst gevorderd waren, alvorens de Nederlander tóch het vertrouwen kreeg en zelfs een nieuw contract mocht tekenen. De start van zijn derde seizoen was echter dusdanig teleurstellend dat Ten Hag vorige week alsnog de wacht werd aangezegd.

Ten Hag was in zijn laatste transferzomer op Old Trafford geen voorstander van de komst van Zirkzee, die uiteindelijk werd doorgedrukt door het management dat werd aangesteld door INEOS-topman en mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe, zo weet The Sun te melden. Zirkzee beleefde medio augustus nog een droomdebuut voor zijn nieuwe club, door als invaller de enige goal te produceren in het Premier League-duel met Fulham (1-0). Sindsdien staat de Nederlander echter al veertien wedstrijden droog namens de Engelse grootmacht.

'Zirkzee zorgde vlak na tekenen contract al voor gefronste wenkbrauwen bij Manchester United'

De tabloid weet ook waarom Zirkzee moeite heeft zijn belofte in te lossen: de spits zou een stone (omgerekend 6,3 kilo, red.) te zwaar zijn geweest toen hij zich meldde in Manchester. Het heeft Zirkzee de nodige tijd gekost om weer op gewicht te komen, mede doordat hij pas later aansloot bij de voorbereiding. Vanwege zijn deelname aan het Europees Kampioenschap, waar hij slechts twee minuten in actie kwam voor Oranje, sloot hij pas na het trainingskamp in Los Angeles aan bij zijn nieuwe ploeggenoten. "Het zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij sommigen rond de club dat hij vakantie vierde in LA en alleen even langskwam om zijn nieuwe ploeggenoten gedag te zeggen", leest het.

