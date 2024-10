Koeman niet wijzer over spitspositie Oranje: 'Goede Memphis nog altijd beter'

Sjoerd Mossou denkt niet dat bondscoach Ronald Koeman na deze interlandperiode wijzer is geworden over de spitspositie van het Nederlands elftal. In september was er de lof voor en na hun goede optredens tegen respectievelijk Bosnië en Herzegovina en Duitsland. Hoe anders is dat nu na de afgelopen interlands van Oranje.

Zirkzee kwam tegen Hongarije totaal niet aan bod, terwijl Brobbey in de uitwedstrijd tegen Duitsland niet in het spel voorkwam. In de thuiswedstrijd tegen Die Mannschaft wist de Ajax-spits wel te imponeren, maar in München kwam hij tot slechts twaalf balcontacten weet ESPN-presentator Sinclair Bischop. Hij gooit de vraag er dan ook in of Koeman wijzer is geworden over een eventuele vaste spits voor het Nederlands elftal.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kritiek op Koeman zwelt aan: ‘Pijnlijk dat hij het op geen enkele manier stabiel weet te krijgen’

“Nee, ik denk het niet”, is Mossou kraakhelder bij Voetbalpraat op ESPN. “Dat is best wel jammer eigenlijk. Je had op basis van vorige maand gedacht: er zit bij allebei wel muziek in. Het zijn twee verschillende type spitsen. Ze deden het allebei goed in die wedstrijden tegen Bosnië en tegen Duitsland.”

“Vervolgens hebben ze allebei een moeilijke periode bij hun clubs. Scoren bijna niet, Zirkzee belandt op de bank. Dan krijg je ze terug en dan zie je eigenlijk dat je te maken hebt met spitsen die er nog niet helemaal klaar voor zijn”, vervolgt Mossou zijn relaas.

LEES OOK: Van der Vaart verbaasd door 'grote uitspraak' van Koeman en wil meer uitleg horen

Goede Memphis beter dan Zirkzee en Brobbey

Mossou geeft te kennen dat ‘we’ Memphis Depay te snel hebben afgeschreven voor het Nederlands elftal. “En dat snap ik op basis van de wedstrijden die we in Brazilië hebben gezien. Het is ook niet dat hij gelijk terug moet in het Nederlands elftal, maar je ziet nu wel dat een goede Memphis nog altijd beter is dan waar deze jongens momenteel zijn.”

Been steunt Brobbey en is kritisch op Zirkzee

Tafelgenoot Mario Been haakt daar op in. Volgens de analist heeft Brobbey afgelopen maandag tegen Duitsland ook niet de mogelijkheid gehad om zich te laten zien. “Brobbey was in de thuiswedstrijd tegen Duitsland een totaal ander verhaal: aanspeelpunt, door kunnen voetballen. Die jongen stond nu op een eiland en heeft nooit een bruikbare bal gehad waardoor hij aan het voetballen kon komen. Ik vond het voor hem wel heel moeilijk om beoordeeld te worden.”

LEES OOK: Hans Kraay jr. komt met slecht nieuws voor alle Nederlandse voetballers op één positie

Concurrent Zirkzee vond Been daarentegen tegenvallen in de wedstrijd tegen Hongarije. “Daar had ik wel meer van verwacht. Met name in de kleine ruimte. Normaal gesproken moet hij wel in staat zijn om dat te kunnen, dus dat viel mij wel tegen”, is de analist kritisch op de spits van Manchester United.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem walgt van landgenoten en steunt Van Basten: 'Hij mag het niet zeggen, maar heeft wel gelijk'

Willem van Hanegem kan zich niet aansluiten bij de mensen die liever Brian Brobbey dan Joshua Zirkzee bij het Nederlands elftal in de spits zien spelen.

Wie zie jij het liefst in de spits bij het Nederlands elftal? Laden... 16.1% Brian Brobbey 6.7% Joshua Zirkzee 31.5% Donyell Malen 31.6% Wout Weghorst 14.1% Cody Gakpo 629 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem walgt van landgenoten en steunt Van Basten: 'Hij mag het niet zeggen, maar heeft wel gelijk'

Willem van Hanegem kan zich niet aansluiten bij de mensen die liever Brian Brobbey dan Joshua Zirkzee bij het Nederlands elftal in de spits zien spelen.