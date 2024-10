Kritiek op Koeman zwelt aan: ‘Pijnlijk dat hij het op geen enkele manier stabiel weet te krijgen’

Het Nederlands elftal is in de tweede periode onder bondscoach Ronald Koeman erg wisselvallig. Dat constateert Sjoerd Mossou bij Voetbalpraat op ESPN. In de ogen van de journalist lukt het de keuzeheer van Oranje niet om ‘vastigheid’ in de ploeg te krijgen.

“Ik vind het pijnlijk dat Koeman het op geen enkele manier stabiel weet te krijgen", is Mossou in het praatprogramma kritisch op de bondscoach van het Nederlands elftal. "We zijn nu twee jaar onderweg met Koeman. Als je ziet hoe ongelooflijk wisselvallig het is geweest. Dan zie je zo weinig vastigheid in het team ontstaan. Nog steeds niet. Dat is ergens wel pijnlijk."

Voorganger Louis van Gaal kreeg het volgens Mossou wél voor elkaar om vastigheden te creëren bij Oranje. “Van Gaal, niet om alles wat hij deed te romantiseren, heeft geen wedstrijd verloren met deze spelersgroep. Dat voetbal was niet aantrekkelijk. Daar hebben we niet van genoten. Maar Van Gaal zag wel heel snel: dit team moet je heel veel houvast geven.”

“Je moet ze heel duidelijke opdrachten geven, want anders dan is het te kwetsbaar. Je ziet nu wel, iedere keer opnieuw, dat dat zo blijkt te zijn. Als je met dit team van eigen kracht uitgaat, en je laat ze zelf dingen oplossen, dan krijg je dus dit. Te vaak", is de conclusie van Mossou.

Koeman kon eerder terugvallen op ervaren as

Mossou haalt aan dat Koeman in zijn eerste periode als bondscoach kon terugvallen op een ervaren as met onder meer Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong en Memphis Depay. “Als Koeman een raamwerk heeft van spelers die hij vertrouwt en die hij een bepaalde vrijheid kan geven, dan is hij een geweldige coach. Al hij dat niet heeft, zoals nu, dan is het blijkbaar voor hem wel een stuk moeilijker. Laten we eerlijk zijn we werden tactisch volledig afgetroefd door een trainer die echt een trainer is. Nagelsmann is meer een Arne Slot of een Peter Bosz dan een coach als Koeman.”

