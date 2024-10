Hans Kraay jr. komt met slecht nieuws voor alle Nederlandse voetballers op één positie

Hans Kraay jr. is zeer te spreken over de kwaliteiten van . Het ziet er niet altijd fraai uit, geeft de journalist van ESPN ook toe, maar het is wel dodelijk effectief. Hansie Hansie denkt dat de rechtervleugelverdediger van Internazionale de komende jaren zijn plek in Oranje niet afstaat.

In een interview met Voetbal International steekt Kraay jr. de loftrompet over Dumfries. "Ik vind hem de beste opstomer van Nederland. Denzel wil het liefst door de linksback van de tegenstander heen en al strompelend en stuikelend weet hij er dan net nog een ondeugend voorzetje ui te persen. Hij heeft iets waar mensen van houden. En Denzel is een rechtsback met een 'spitsenneusje.'" Dumfries scoorde tegen Hongarije de belangrijke 1-1, wat uiteindelijk ook de eindstand was.

Artikel gaat verder onder video

Ook de uitstraling van de 28-jarige wingback kan Kraay jr. wel bekoren. "Als je hem interviewt, geeft hij altijd iets. Denzel zou zo je buurjongen kunnen zijn. Hij is gewoon gek van voetbal, maar slaat de Gucci-tasjes en -jasjes over en mist ook nog eens 22 tattoos."

LEES OOK: Drievoudig Oranje-international gooit deur dicht voor terugkeer: ‘Koeman hoeft mij niet te bellen’

Als er tegen de ESPN-analist wordt gezegd, dat Dumfries ook vaak ter discussie heeft gestaan, gaat Kraay jr. even los. "Daar snap ik dan weer geen ene reet van. Wie hebben we allemaal wel niet gehad? Van Kenny Tete tot Hans Hateboer, van Joël Veltman tot Rick Karsdorp en nu hijgt Jeremie Frimpong 'm weer in zijn nek. Maar Denzel schudt ze allemaal als vliegen van ze af. Het wordt tijd dat hij eens onomstreden gaat worden." Vervolgens doet Kraay jr. een voorspelling voor de positie van Dumfries. "We mogen met zijn allen wel wat meer van Denzel en zijn harde voetjes gaan houden, want ik heb slecht nieuws voor alle rechtsbacks in Nederland: de komende jaren speelt Denzel Dumfries op die plek in het Nederlands elftal."

Overleggen met Zirkzee en Brobbey

Kraay jr. wil ook nog even stilstaan bij de matige kopkwaliteiten van Joshua Zirkzee en Brian Brobbey, die Dumfries van voorzetten voorzien. "Als je dan ziet hoe Joshua Zirkzee en Brian Brobbey koppen, twee spitsen die hun opleiding hebben genoten bij topclubs… Dan denk ik: Jongens, ga effe met Denzel praten. Die zou dan tegen Brobbey zeggen dat-ie niet moet schampen en tegen Zirkzee dat hij niet moet proberen de bal te sturen met zijn hoofd. Gewoon ogen dicht en die knijter tegen de bal zetten."

Moet Denzel Dumfries onomstreden zijn bij Oranje? Laden... 72.2% Ja 27.8% Nee 72 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Duitsers koken van woede: Oranje ontsnapt in minuut 30 aan rode kaart

Veel fans van Duitsland vinden dat Nederland een rode kaart had verdiend in de eerste helft.