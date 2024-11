Erik ten Hag twee weken na Man United-ontslag gelinkt aan Italiaanse topclub

Erik ten Hag wordt twee weken na zijn ontslag bij Manchester United gelinkt aan de positie van hoofdtrainer van AS Roma. Italiaanse media schrijven dat de Nederlander door de Amerikaanse clubeigenaren als één van de opties wordt gezien om de zondag ontslagen Ivan Juric op te volgen.

Roma begon het seizoen met clubicoon Daniele De Rossi op de bank. De voormalig middenvelder werd in september, na een teleurstellende start van de Serie A, op straat gezet en opgevolgd door de Kroaat Juric, die per direct beschikbaar was na zijn zomerse vertrek bij competitiegenoot Torino. Afgelopen zondag verloren de Romeinen in eigen huis van Bologna (2-3), waarna Juric óók de laan uit werd gestuurd.

LEES OOK: Ajax tweet over Erik ten Hag

Artikel gaat verder onder video

Italiaanse media schrijven dat Dan en Ryan Friedkin, de Amerikaanse zakenmannen die de scepter zwaaien bij AS Roma, afgelopen maandag in Londen zijn geweest om de beschikbaarheid van zowel Ten Hag alsook die van Graham Potter in kaart te brengen. Potter zit werkloos thuis sinds zijn vertrek bij Chelsea, in april 2023, en werd afgelopen zomer nog gelinkt aan het hoofdtrainerschap van Ajax, dat uiteindelijk naar Francesco Farioli ging.

LEES OOK: Van Nistelrooij onthult wat Ten Hag tegen hem zei na ontslag bij Manchester United

De voorkeur van de Friedkins gaat uit naar een niet-Italiaanse trainer, zo meldt Gazzetta dello Sport. Om die reden zou nog geen contact zijn gezocht met opties als Massimiliano Allegri, Roberto Mancini, Claudio Ranieri en Vincenzo Montella. De Franse technisch directeur van AS Roma, Florent Ghisolfi, zou zich ondertussen hard maken voor een terugkeer van De Rossi, maar op een 'nee' van de clubeigenaren zijn gestuit. De komst van Ten Hag zou echter als 'zeer moeilijk' worden gezien vanwege zijn financiële eisen. Bovendien zou Ten Hag niet staan te springen om na zijn turbulente jaren in Manchester wéér in te stappen bij een club die in de woorden van de roze sportkrant 'in chaos' verkeert.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ten Hag krijgt gigantische ontslagvergoeding mee van Manchester United

Manchester United geeft de ontslagen Erik ten Hag een astronomisch bedrag mee.