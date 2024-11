Ajax tweet over Erik ten Hag

Erik ten Hag is zondag aanwezig op de tribune bij de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax. De clubloze trainer heeft een verleden bij beide clubs en was om die reden uitgenodigd in De Grolsch Veste.

Ten Hag was als speler actief bij Twente in drie verschillende periodes, terwijl hij tussen 2018 en 2022 hoofdtrainer was van Ajax. Vorige week zaterdag was hij verrassenderwijs aanwezig bij de wedstrijd tussen Heracles Almelo en NAC Breda, twee clubs waar hij geen verleden heeft. Op die dag speelden ook twee ex-werkgevers van Ten Hag, Ajax en PSV, tegen elkaar.

Nu hij zondag wel aanwezig is bij Twente – Ajax, tweet de Amsterdamse club over hem. “Erik ❤️”, schrijft Ajax bij de beelden van Ten Hag in het stadion in Enschede.

Ten Hag zag eind vorige maand zijn avontuur bij Manchester United eindigen. De Nederlandse trainer had de moeilijke taak om the Red Devils weer terug aan de top te brengen. Ondanks het winnen van de League Cup en de FA Cup slaagde Ten Hag daar niet in.

Niemand minder dan Erik ten Hag is aanwezig tijdens FC Twente - Ajax! https://t.co/WjfXnStNXy — Ajax Showtime (@Ajaxshowtimecom) November 10, 2024

