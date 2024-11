Ten Hag zit niet bij Ajax - PSV, maar duikt onverwacht op bij andere Eredivisie-wedstrijd

Erik ten Hag is zaterdagavond opgedoken bij de wedstrijd tussen Heracles Almelo en NAC Breda. De 54-jarige trainer is sinds deze week clubloos nadat hij maandag werd ontslagen door Manchester United.

Ten Hag werd gespot door de camera’s van ESPN en kwam zo op de radar van ESPN-commentator Sjors Blaauw. “Heeft de tijd natuurlijk, Erik ten Hag. Gebruikt die tijd om eens een lekker potje voetbal te kijken in Almelo”, sprak hij tijdens zijn commentaar.

Dat Ten Hag op de tribune zit bij Heracles is wellicht hoogst opmerkelijk te noemen aangezien twee van zijn oud-werkgevers deze zaterdag ook in actie komen. FC Twente opende de zaterdag met een bezoek aan Willem II en wist met 0-1 te winnen. Ajax, waar Ten Hag van december 2017 tot en met medio 2022 werkzaam was al trainer, speelt op het moment van schrijven in de eigen Johan Cruijff ArenA tegen PSV.

Ten Hag zag afgelopen week zijn avontuur bij Manchester United eindigen. De Nederlandse trainer had de moeilijke taak om The Red Devils weer terug aan de top te brengen. Ondanks het winnen van de League Cup en de FA Cup slaagde Ten Hag daar niet in.

Dit seizoen wist Manchester United onder leiding van Ten Hag nog niet te winnen in de Europa League, terwijl de club in de Premier League op een teleurstellende veertiende plaatst bivakkeert. De clubleiding voelde zich na de teleurstellende 2-1 nederlaag op bezoek bij West Ham United dan ook genoodzaakt om de oefenmeester te ontslaan.

Waar Erik ten Hag is op Super Zaterdag?



❌ Willem II - FC Twente

❌ Ajax - PSV

✅ Heracles - NAC pic.twitter.com/rt5L1Gd3gR — ESPN NL (@ESPNnl) November 2, 2024

