Erik ten Hag laat voor het eerst na ontslag bij Manchester United van zich horen

Erik ten Hag heeft voor het eerst na zijn ontslag bij Manchester United van zich doen laten horen. De Nederlander, die afgelopen week op straat werd gezet wegens teleurstellende resultaten, heeft in een uitgebreide brief afscheid genomen van de fans van de Engelse club.

Ten Hag werd maandag de laan uit gestuurd door Manchester United, nadat een 2-1 nederlaag bij West Ham United en een veertiende plek in de Premier League hem fataal werden, in een brief – die gedeeld wordt door zijn zaakwaarnemersbureau SEG - staat de oefenmeester stil bij zijn tijd in Old Trafford.

“Beste fans, ik wil beginnen met jullie te bedanken. Bedankt dat jullie er altijd voor de club zijn. Of het nu bij een wedstrijd ver weg was of een zware wedstrijd in Old Trafford, jullie steun is geweldig geweest. De sfeer in Old Trafford was altijd opwindend, dankzij jullie. Ik heb het vaak gevoeld. Ook bij uitwedstrijden gaf het het team en mij een ongelooflijk gevoel om de United-liederen de stadions van de tegenstanders te horen overnemen, waar dan ook”, begint de oud-trainer van Ajax.

“Ik heb er altijd van genoten om Manchester United-fans over de hele wereld te ontmoeten. Door de straten lopen en kunnen praten met fans in Engeland, Europa, Azië, Australië, de Verenigde Staten - jullie inspireerden me en straalden een sterk gevoel van eenheid uit. Dat is wat United-supporters zo speciaal maakt. Ik wil jullie bedanken dat jullie me dit gevoel hebben gegeven en wil jullie bedanken voor jullie steun. Ik wil ook de staf in elke afdeling van de club bedanken voor de steun in goede en slechte tijden. We hebben twee prijzen gewonnen, prestaties die ik de rest van mijn leven zal koesteren. Natuurlijk was het mijn droom om meer prijzen in de kast te krijgen. Helaas is die droom ten einde gekomen”, sluit Ten Hag af.

Opvolger Ruben Amorim

Ruben Amorim is de nieuwe hoofdtrainer van Manchester United, zo heeft de Engelse club vrijdagmiddag wereldkundig gemaakt. De 39-jarige Portugees komt over van Sporting Portugal en wordt op Old Trafford de opvolger van Erik ten Hag, die afgelopen maandag als gevolg van de teleurstellende resultaten op straat werd gezet.

