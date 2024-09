AS Roma grijpt hard in en zet clubicoon De Rossi na vier duels op straat

AS Roma heeft clubicoon Daniele De Rossi ontslagen, zo meldt de club op de officiële kanalen. De Romeinen zijn na vier duels in de Serie A nog altijd zonder overwinning en bivakkeren daarmee op de zestiende plek in de competitie.

De Rossi was sinds januari van dit jaar werkzaam als trainer van AS Roma. De geboren Romein nam destijds het stokje over van José Mourinho, die werd ontslagen wegens tegenvallende resultaten. De oefenmeester begon goed aan zijn termijn in het Stadio Olimpico, met zes overwinningen in zijn eerste zeven competitiewedstrijden. Uiteindelijk leidde hij zijn ploeg naar de zesde plaats in de Serie A.

Ook in de Europa League wist De Rossi goede resultaten te boeken. Zo wist hij over twee duels af te rekenen met Feyenoord, Brighton & Hove Albion en AC Milan. In de halve finale eindigde het avontuur voor de Italianen, aangezien Bayer Leverkusen daarin te sterk was.

Slechte competitiestart voor AS Roma

Dit seizoen liep het allemaal nog niet voorspoedig voor De Rossi en AS Roma. In de eerste vier duels werd gelijkgespeeld op bezoek bij Cagliari, Juventus en Genoa, terwijl in eigen huis werd verloren van Empoli. Daarmee staan de Romeinen momenteel op een teleurstellende zestiende plaats in de competitie.

