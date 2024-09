Karsdorp spreekt zich uit over omstreden overstap: ‘Als ik terug naar Feyenoord was gegaan…’

denkt dat mensen bij een terugkeer naar Feyenoord eveneens een reden hadden gevonden om hun ongenoegen uit te spreken. Dat vertelt de kersverse aanwinst van PSV in gesprek met het Eindhovens Dagblad. De rechtervleugelverdediger liet eind vorige maand zijn contract bij AS Roma ontbinden en tekende niet veel later bij PSV. Karsdorp is blij om in Eindhoven te zijn.

PSV maakte de komst van Karsdorp op 31 augustus wereldkundig. De rechtsback keerde daarmee terug op de Nederlandse velden en dat is natuurlijk niet helemaal onomstreden. Karsdorp kroonde zich in 2017 met Feyenoord tot landskampioen en leverde de club in hetzelfde jaar nog zestien miljoen euro op dankzij zijn transfer naar AS Roma. Karsdorp keerde in de zomer van 2019 terug in Rotterdam-Zuid. Over twee periodes droeg hij 123 keer het shirt van Feyenoord, dus zijn overgang naar PSV leverde nogal wat verbaasde reacties op.

Karsdorp kijkt terug op mooie tijd bij Feyenoord

Karsdorp zelf kan daar niet zo heel veel mee. “Mijn familie vindt het een mooie stap en is blij dat ik terug ben in Nederland. Natuurlijk hoor of lees ik nu soms dat ik een overloper ben. Als ik terug naar Feyenoord was gegaan, hadden mensen misschien om andere redenen weer geklaagd”, zo klinkt het. Feyenoord en PSV waren de afgelopen jaren elkaars grootste concurrenten in de titelstrijd en dat zal dit seizoen niet anders zijn, al hebben de Eindhovenaren wel al zeven punten meer dan de ploeg uit Rotterdam, die nog wel een wedstrijd tegoed heeft. “Ik gun de club het beste natuurlijk. We hebben samen schitterende tijden beleefd en laten we die in ere houden. Dat moet toch kunnen?”, aldus Karsdorp over Feyenoord.

De vleugelverdediger kijkt terug op een ‘prachtige’ periode bij Feyenoord. Hij komt uit de opleiding van de Rotterdamse topclub en sloot in de zomer van 2014 definitief aan bij de hoofdmacht, om in 2017 met de landstitel zijn absolute hoogtepunt in De Kuip te beleven. “Ik ben er opgeleid en mijn huidige trainer (Peter Bosz, red.) was er zelfs directeur toen ik een jeugdspeler was. Maar ik dien nu de belangen van PSV omdat deze optie zich aandiende en ik nog lang niet uitgevoetbald ben. Ik kon ook naar Turkije, maar dit is een hele mooie sportieve kans voor mij en ik hoop dat de mensen het me gunnen.”

Karsdorp krijgt warm welkom bij PSV

Karsdorp is nog geen twee weken speler van PSV en moet zijn eerste minuten namens de Eindhovenaren nog maken, maar zijn nieuwe werkgever voelt nu al als een ‘familieclub’. “Ik heb een warm welkom gekregen en daar was ik ook naar op zoek, na een lange tijd in Rome. Er was daar weinig perspectief meer voor me en daarom was het goed om een nieuwe koers te gaan varen.” Karsdorp weet waar hij nu is terechtgekomen. “Het is gewoon de kampioen van Nederland hè. En actief in de Champions League. In Italië heb ik de Eredivisie goed gevolgd en het is indrukwekkend wat PSV vorig jaar heeft laten zien.” Karsdorp kan zaterdag tegen NEC misschien wel debuteren en een paar dagen later staat het duel met Juventus op de planning. “Juventus-uit? Nee, daar schrik ik niet van. Een hele grote wedstrijd hoor, zeker. Maar ik heb daar al vaak gespeeld.”

