Peter Bosz komt met verontrustende update over Rick Karsdorp

PSV versterkte zich zaterdag met . De voormalig Feyenoorder kwam transfervrij over van AS Roma en is op papier de beoogde rechtsback van Peter Bosz. De kans lijkt echter niet groot dat Karsdorp op korte termijn al zal uitgroeien tot basisspeler bij PSV.

Bosz geeft zondagavond na de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd van PSV tegen Go Ahead Eagles eerlijk toe dat Karsdorp nog niet fit is. “Wanneer is die fit genoeg? Dat heeft nog wel even nodig”, deelt hij in gesprek met ESPN een verontrustende update over Karsdorp. “Hij heeft natuurlijk een aantal maanden geen wedstrijden gespeeld.”

Karsdorp kwam op 2 mei jongstleden voor het laatst in actie, toen als speler van AS Roma in de halve finale van de Europa League tegen Bayer Leverkusen. In die wedstrijd werd hij na 62 minuten van het veld gehaald. Bosz maakt duidelijk dat het geen vanzelfsprekendheid is dat Karsdorp, die zaterdag een contract voor een seizoen tekende met een optie voor nog een jaar, zodra hij fit is direct zal uitgroeien tot basisspeler. De oefenmeester is namelijk tevreden over gelegenheidsrechtsback Richard Ledezma. “Wanneer wordt hij dé rechtsback? Als hij het beter doet dan Richy. Hij moet aan de bak, natuurlijk. Dat is logisch.”

Over de ontwikkeling van Ledezma is Bosz tevreden. Wel moet de 23-jarige Amerikaan nog een aantal aspecten van zijn spel verbeteren, benadrukt de trainer. “Als je het over Ledezma hebt: de rechtsbackpositie is natuurlijk niet zijn positie. Dus hij moet nog het één en ander bijleren.”

