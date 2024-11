Deco geheimzinnig over contractsituatie De Jong: 'Er zijn nu belangrijkere dingen'

Deco, sportief directeur van FC Barcelona, laat zich niet uit over een mogelijke contractverlenging van . De Oranje-international heeft nog een contract tot medio 2026 bij de Spaanse topclub, maar Deco heeft zijn prioriteiten momenteel ergens anders liggen.

"We hoeven niet op iedere situatie in te gaan, want anders praten we alleen maar over verlengingen", is Deco duidelijk in gesprek met Mundo Deportivo. "Ik denk dat ze op het juiste moment zullen worden verlengd. Nu is het niet het moment om je zorgen te maken over de contractverlengingen van over twee jaar, maar we moeten ons eerst richten op wat we nu moeten doen."

Daarop wijst de Spaanse krant Deco erop dat De Jong al een aanbieding van de club op zak heeft. "Ik kan niet alles vertellen, want anders zou ik elke dag moeten uitleggen wat we gaan doen", stelt de sportief directeur. "De verlengingen van spelers zijn, door mijn manier van werken, discreet en ik hoef uit respect niet uit te leggen wat ik met de agenten doe en bespreek."

Bij De Jong is er volgens Deco dan ook sprake van 'een normale procedure'. "We hebben een speler met kwaliteiten, die een belangrijke leeftijd heeft en veel kan bijdragen. Binnen de mogelijkheden werken we aan het verlengen van contracten", vervolgt de Portugese directeur van FC Barcelona.

Deco heeft andere prioriteiten

Deco wil zich bij FC Barcelona momenteel richten op andere prioriteiten. "Ik wil nu geen prioriteit geven aan dingen die nu niet het belangrijkst zijn. Ik denk niet dat dat eerlijk is voor het team, maar er wordt wel gewerkt, want het zijn spelers waarvan wij denken dat ze belangrijk zijn voor de club, voor de toekomst en het huidige project. Maar er zijn nu belangrijkere dingen", besluit hij.

