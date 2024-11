'Pessimisme' bij FC Barcelona over Frenkie de Jong: 'Er is geen vooruitgang geboekt'

Van een nieuwe blessure is vooralsnog geen sprake, maar bij FC Barcelona heerst er wel om een andere reden ‘pessimisme’ over . De middenvelder is momenteel in het bezit van een contract tot de zomer van 2026. FC Barcelona heeft hem naar het schijnt een nieuwe aanbieding gedaan, maar daarop heeft hij nog niet gereageerd.

Dat schrijft Sport dinsdagavond althans. De toekomst van De Jong houdt de gemoederen al even bezig in Barcelona. Zijn contract loopt over een kleine twee jaar af en het is nog altijd de vraag of hij van plan is zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis te zetten. Gebeurt dat niet, is het niet uitgesloten dat FC Barcelona De Jong na dit seizoen op de transferlijst plaats om nog een mooi bedrag aan hem te kunnen verdienen. Volgens Sport heeft de Nederlander in ieder geval ‘geen haast’ met het verlengen van zijn contract.

Het medium schrijft dat er in het geval van De Jong ‘geen vooruitgang’ is geboekt. “De Nederlander was boos op het bestuur om de zomer van twee jaar geleden toen hij heel goed wist dat ze hem op de markt hadden gezet”, zo leest het. FC Barcelona duwde De Jong in de zomer van 2022 nadrukkelijk richting de uitgang. De middenvelder behoorde tot de grootverdieners en drukte met zijn salaris nogal op de begroting. FC Barcelona hoopte De Jong van de hand te kunnen doen. Manchester United stond er naar verluidt voor open om hem naar Engeland te halen, maar De Jong hield zijn poot stijf en speelde zich uiteindelijk in de basiself van toenmalig trainer Xavi Hernández.

De poging om hem te verkopen zou niet de enige reden zijn waarom De Jong geen haast heeft met het verlengen van zijn contract. De middenvelder was volgens Sport ook boos omdat zijn salaris voortdurend op straat kwam te liggen. Waar FC Barcelona nog niet zo lang geleden dus van De Jong af wilde, zou het zijn contract nu wel willen verlengen. “Barça deed hem een aanbod om het salaris over meerdere jaren aan te passen en een overeenkomst voor de lange termijn te tekenen, maar de Nederlander heeft niet gereageerd”, zo leest het.

De Jong eindelijk weer fit

De Jong kan inmiddels vooral weer aan voetballen denken. De voormalig Ajacied liep in april dit jaar een zware enkelblessure op, die hem zeker vijf maanden aan de kant hield. Daardoor miste hij onder meer het Europees Kampioenschap in Duitsland én de eerste maanden van het nieuwe seizoen. Na een aantal invalbeurten verscheen De Jong in de laatste twee wedstrijden van FC Barcelona aan de aftrap. Op bezoek bij Real Sociedad leek het echter opnieuw mis te gaan toen hij een tik tegen zijn scheen kreeg en na de rust niet meer binnen de lijnen verscheen. Gelukkig voor FC Barcelona, De Jong én het Nederlands elftal betrof het een wissel om voorzorg. Hij meldde zich maandag ‘gewoon’ bij Oranje en trainde dinsdagavond voor een deel mee.

