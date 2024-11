De Jong op trainingsveld Oranje, maar belangrijke basisspeler ontbreekt

moest zich zondagavond bij FC Barcelona in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad laten vervangen, waardoor het de vraag was of hij zich maandag zou gaan melden bij het Nederlands elftal. Dat deed hij en dinsdagavond verscheen hij ‘gewoon’ op het trainingsveld. Dat laatste geldt niet voor . De doelman heeft zich met klachten gemeld in Zeist en werkt daardoor binnen een individueel programma af.

Dat meldt De Telegraaf dinsdagavond althans. Verbruggen is dit seizoen de eerste doelman bij Brighton & Hove Albion. Hij moest de eerste twee competitieduels vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan, maar verscheen vervolgens in alle wedstrijden in de Premier League aan de aftrap. Verbruggen verdedigde ook afgelopen zaterdag het doel in de thuiswedstrijd tegen Manchester City, die Brighton met 2-1 won. Verbruggen keepte negentig minuten, maar heeft klaarblijkelijk ‘een pijntje’ overgehouden aan dat duel. “Hij bleef binnen om een individueel programma af te werken. Het gaat niet om een ernstige blessure en de verwachting is dat Verbruggen snel de training op zal kunnen pakken”, zo meldt verslaggever Jeroen Kapteijns.

Rentree De Jong aanstaande

Waar Verbruggen ontbreekt, is De Jong dus wel van de partij. De middenvelder liep in april van dit jaar een enkelblessure op, waardoor hij niet alleen het restant van het seizoen met FC Barcelona maar ook het Europees Kampioenschap in Duitsland moest missen. De eerste maanden van dit seizoen gingen eveneens aan hem voorbij, maar begin oktober maakte hij dan eindelijk zijn rentree. Na een aantal invalbeurten achtte FC Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick hem fit genoeg voor een basisplaats. Bij zijn tweede basisplaats ging het echter mis. De Jong kreeg afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad een tik tegen zijn scheen en bleef in de rust achter in de kleedkamer.

Het was daardoor de vraag of De Jong zich maandag zou gaan melden bij het Nederlands elftal, maar de schade bleek mee te vallen. Hij was daarom ‘gewoon’ van de partij. Dinsdagavond maakt hij ook zijn opwachting op het trainingsveld. Hij doet overigens niet de hele training mee in verband met zijn scheenbeenblessure. Die lijkt zijn rentree in het Nederlands elftal echter niet in de weg te zitten. Zijn laatste interland dateert van ruim een jaar geleden. Het Nederlands elftal speelt zaterdagavond tegen Hongarije. Een paar dagen later staat het uitduel met Bosnië-Herzegovina op het programma.

Frenkie de Jong zal niet de hele training meedoen ivm de scheenbeenblessure die hij tegen Sociedad heeft opgelopen maar dat hij hier alweer bij is, geeft aan dat het niet ernstig is en hij snel, in principe zaterdag alweer, kan gaan spelen. #nedhon pic.twitter.com/F2w5wPiUXy — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) November 12, 2024 Frenkie de Jong is terug. Dat is sowieso leuk. #nedhon pic.twitter.com/CVaOy9G5QB — Willem Vissers (@vkwillemvissers) November 12, 2024

