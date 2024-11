Noodklok geluid: 'Frenkie de Jong barst in huilen uit en zit vol onzekerheid'

barstte in tranen uit in de pauze van de wedstrijd tussen Real Sociedad en Barcelona, zo schrijft Sport. De middenvelder had ‘veel pijn’ aan zijn scheenbeen, vlak onder zijn knie. De blessure is niet ernstig genoeg om De Jong weg te houden bij het Nederlands elftal, maar de schrik zat er wel goed in.

De Jong incasseerde in de eerste helft een tik net onder zijn knie. Hij kon in eerste instantie 'gewoon' door, maar bleef na de eerste 45 minuten achter in de kleedkamer. Dani Olmo was zijn vervanger. “Uiteindelijk bleek het allemaal vals alarm te zijn en heeft de Barça-speler geen nieuwe blessure opgelopen. Toch maakt het incident in de kleedkamer duidelijk dat Frenkie de Jong nog niet volledig zijn zelfvertrouwen terug heeft en mentaal nog niet op 100 procent zit”, zo meldt Sport. “Hij speelt met angst en onzekerheid, waardoor hij niet voluit durft te gaan in duels. Daarnaast durft hij ook nog niet te schieten of te dribbelen met de bal.”

Volgens de krant speelt De Jong dus met de handrem erop. Het zal blijken of dat bij het Nederlands elftal ook het geval is en hoeveel speeltijd De Jong gaat maken. Dinsdag sluit hij aan bij de selectie in Zeist. “Dat hij zaterdag (thuis tegen Hongarije, red.) kan spelen, daar gaan we wel vanuit”, zei Koeman maandag. “Maar het kan zo zijn dat hij morgen misschien nog aangepast moet trainen, maar dat zien we morgen."

Koeman voegde daaraan toe dat De Jong nog altijd een 'zekerheidje' is in Oranje, als hij 'fit en goed' is. "Het is duidelijk dat hij er lang uit is geweest, dat hij nog geen hele wedstrijd heeft gespeeld, dus dan ben je nog niet op je top."

