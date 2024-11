De Jong komt met de schrik vrij, maar deze blessures hielden hem wél aan de kant

Even leek het zondagavond weer mis te gaan voor , toen hij uitviel in de wedstrijd van Barcelona op bezoek bij Real Sociedad (1-0). De 54-voudig Oranje-international moest zich in de rust laten vervangen door Dani Olmo, nadat hij een tik had gekregen net onder zijn knie. Daardoor bestond er twijfel of hij terug zou keren bij het Nederlands elftal. Volgens Spaanse media zou het echter meevallen en keert De Jong terug in de selectie van Ronald Koeman. Deze blessures hielden hem in het verleden wél aan de kant.

De Jong maakte op 10 mei 2015, twee dagen voor zijn achttiende verjaardag, zijn debuut in het betaald voetbal namens Willem II in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (1-0). In de daaropvolgende zomer werd hij opgepikt door Ajax, waar hij na een uitleenbeurt bij Willem II op 21 september 2016 debuteert in het eerste elftal, in een bekerwedstrijd tegen zijn oude club.

Eerste blessure direct zwaar

Nadat De Jong in 2016/17 volledig blessurevrij is gebleven, sloeg in de tweede helft van het seizoen erna het noodlot toe. De middenvelder raakte een dag na de thuiswedstrijd tegen ADO (0-0) flink geblesseerd op de training. Daarbij scheurde hij zijn enkelband en liep hij een microscheurtje op in zijn kuitbeen. Daar kwam twee maanden later ook nog een ontstoken pees bij kijken, waardoor De Jong ruim vier maanden aan de kant stond. In die periode miste hij negen duels namens Ajax, terwijl hij ook vier wedstrijden namens de nationale jeugdelftallen moest overslaan.

In het daaropvolgende seizoen wist De Jong vrijwel blessurevrij te blijven. Alleen een lichte kuitblessure in 2018/19, het jaar waarin Ajax het tot de halve finale van de Champions League schopte, hield hem twee duels buiten de selectie. In de daaropvolgende wedstrijd, thuis tegen AZ (5-0), zat de middenvelder wel weer bij de selectie, maar was hij niet fit genoeg om minuten te maken. Ook de interland erna, tegen België (1-1), bleef hij op verzoek van Ajax negentig minuten op de bank.

Transfer naar Barcelona

Na zijn terugkeer in de selectie van Ajax liet De Jong weer zien van topniveau te zijn. Na het bereiken van de halve finale van de Champions League en binnenhalen van de landstitel én de KNVB Beker wist de international een transfer naar FC Barcelona af te dwingen. In zijn eerste seizoen in Spanje ontpopte De Jong zich tot vaste waarde, maar na een break van enkele maanden in verband met het coronavirus liep hij een spierblessure op. Die hield hem in de slotfase van het seizoen voor zeven duels aan de kant.

In zijn tweede seizoen in Barcelona wist De Jong wel fit te blijven, maar vanaf seizoen 2021/22 begon de middenvelder regelmatig kleine blessures op te pikken. Zo liep hij in de voorbereiding al een lichte kuitblessure op. Hoewel de middenvelder daarmee een oefenduel van zijn club miste, was hij wel op tijd fit voor het begin van het seizoen. Later in de voetbaljaargang liep De Jong weer twee keer een spierblessure op, waardoor hij in het eerste geval twee duels en bij de tweede een wedstrijd moest missen.

De Jong begint meer wedstrijden te missen

In 2022/23 begonnen de blessures van De Jong iets ernstiger te worden. Zo liep hij in het begin van het seizoen een nieuwe spierblessure op, die hem twee duels voor Barcelona en een voor Oranje aan de kant hield. In de tweede seizoenshelft raakte de international weer geblesseerd, dit keer aan zijn knie. Daarmee moest De Jong een streep zetten door vier wedstrijden van zijn club en twee van zijn land.

Hoewel het sinds zijn heftige blessure in 2018 dus eigenlijk best wel meeviel voor de controleur, verliep het afgelopen seizoen dramatisch wat betreft fitheid. De Jong blesseerde eind september van vorig jaar zijn enkel, waardoor hij twee maanden moest toekijken. Daarin miste hij tien wedstrijden voor Barcelona, terwijl hij ook vier keer verstek moest laten gaan bij de nationale ploeg. Een tweede enkelblessure hield hem begin dit jaar weer ruim een maand aan de kant, waardoor hij nog eens vier wedstrijden van zijn club en twee van Oranje moest overslaan.

De Jong kwakkelt met enkelblessure

Een paar weken nadat hij van zijn tweede enkelblessure van het seizoen was hersteld, ging het weer mis voor De Jong. Nadat hij tijdens de wedstrijd op bezoek bij Real Madrid (3-2) in contact was gekomen met Federico Valverde, liep hij een nieuwe blessure aan het gewricht op. In eerste instantie leek de blessure van De Jong hem alleen voor de rest van het LaLiga-seizoen uit te schakelen, maar uiteindelijk ging er ook een streep door zijn deelname aan het Europees kampioenschap en de opening van het nieuwe seizoen.

De Jong maakte op 1 oktober na ruim vijf maanden kwakkelen met zijn enkel zijn rentree bij Barcelona in de Champions League-wedstrijd tegen BSC Young Boys (5-0). In die periode moest hij vijftien duels van zijn werkgever laten schieten, terwijl hij ook twaalf wedstrijden niet beschikbaar was voor Koeman. De afgelopen maand werkte de controleur hard aan zijn fitheid, waarna hij vorige week tegen Rode Ster Belgrado (2-5) voor het eerst weer in de basis stond. Bij zijn tweede basisplaats, tegen Real Sociedad, leek het weer mis te gaan voor De Jong, maar de blessure lijkt mee te vallen, waardoor hij niet nog meer wedstrijden hoeft te missen.

Is De Jong echt blessuregevoelig?

Dankzij de afgelopen anderhalf jaar staat De Jong nu te boek als blessuregevoelige speler. In iets meer dan negen seizoenen profvoetbal miste de middenvelder 84 duels voor club en land. Waar dat op het eerste gezicht als een groot aantal oogt, komt dit in werkelijkheid in iets meer dan negen seizoenen profvoetbal neer op een gemiddelde van ongeveer negen gemiste wedstrijden per seizoen.

Wanneer we de afgelopen anderhalf jaar niet meetellen, komt De Jong uit op 37 gemiste wedstrijden dankzij blessures, wat neerkomt op een gemiddelde van iets meer dan 4,5 duels per seizoen. Of de afgelopen periode, waarin De Jong meer dan de helft van al zijn gemiste wedstrijden vergaarde, de aanzet is voor een vervolg van een carrière vol blessureleed, of dat hij simpelweg heel veel pech heeft gehad, zal in de komende maanden duidelijk moeten worden. Weet De Jong fit te blijven, lijkt de blessuregevoeligheid slechts een fase te zijn geweest. Loopt de middenvelder weer een flinke blessure op, lijkt het onvermijdelijk het een probleem te noemen.

Gemiste wedstrijden De Jong bij Ajax en FC Barcelona

Seizoen Blessure Gemiste wedstrijden 2017/18 Gescheurde enkelband, microscheurtje in

kuitbeen en ontstoken pees 9 2018/19 Kuitblessure 3 2019/20 Spierblessure 7 2021/22 Kuitblessure 1 2021/22 Spierblessure 2 2021/22 Spierblessure 1 2022/23 Spierblessure 2 2022/23 Knieblessure 4 2023/24 Enkelblessure 10 2023/24 Enkelblessure 4 2023/24 Enkelblessure 15

Gemiste wedstrijden De Jong bij Oranje

Seizoen Blessure Gemiste wedstrijden 2017/18 Gescheurde enkelband, microscheurtje in

kuitbeen en ontstoken pees 4 2018/19 Kuitblessure 1 2022/23 Spierblessure 1 2022/23 Knieblessure 2 2023/24 Enkelblessure 4 2023/24 Enkelblessure 2 2023/24 Enkelblessure 12

