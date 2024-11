‘De Jong ontsnapt aan nieuwe blessure en meldt zich bij Oranje’

lijkt gewoon bij het Nederlands elftal aan te sluiten, zo melden verschillende Spaanse media. De middenvelder viel zondagavond geblesseerd uit in de wedstrijd van FC Barcelona op bezoek bij Real Sociedad (1-0), maar het lijkt mee te vallen.

De schrik zat er zondag goed in bij De Jong. De middenvelder kreeg na bijna een half uur spelen een tik net onder de knie. In eerste instantie leek hij door te kunnen, maar in de rust moest de Nederlander zich toch laten vervangen door Dani Olmo. Waar de Spaanse media in eerste instantie vreesden voor een nieuwe blessure, zijn deze zorgen weggenomen door een medisch onderzoek.

Uit de eerste onderzoeken blijkt dat de schade bij De Jong meevalt, maar dat hij wel een kneuzing aan zijn linkerbeen heeft opgelopen, zo weten verschillende media. Volgens Sport is de middenvelder zondag slechts uit voorzorg naar de kant gehaald. Nadat Marca al vreesde voor een nieuwe enkelblessure, is dit welkom nieuws voor de Catalanen.

Voor De Jong betekent dit dat hij zich maandag naar alle waarschijnlijkheid zal gaan melden in Zeist voor zijn terugkeer bij het Nederlands elftal. Daar kan hij zich gaan opmaken voor zijn eerste interland in veertien maanden.

