Ernstige zorgen rondom Frenkie de Jong: 'Dit zou rampzalig zijn, het ziet er slecht uit'

Spaanse media zijn bezorgd om de blessure die heeft opgelopen tegen Real Sociedad. De middenvelder van FC Barcelona moest zich na 45 minuten noodgedwongen laten zitten en zou aangeslagen in de kleedkamer hebben gezeten. Er zijn in Spanje zorgen om de Nederlander, die zich maandag zou melden in Zeist bij het Nederlands elftal.

De Jong mocht zondagavond in de uitwedstrijd tegen het sterke Real Sociedad opnieuw in de basis beginnen, maar kreeg halverwege de eerste helft een tik te verwerken. De 27-jarige middenvelder leek door te kunnen spelen, maar bleek uiteindelijk toch niet fit genoeg om de wedstrijd te vervolgen. In de rust moest trainer Hansi Flick de Nederlander, die net terug is van langdurig blessureleed, noodgedwongen wisselen voor Dani Olmo.

'Weer een ernstige blessure zou rampzalig zijn', schrijft Diario Sport maandagochtend. Na zijn wissel zal hij met grote verslagenheid in de kleedkamer hebben gezeten. De Jong had zijn ritme nog niet hervonden, evenals de beste versie van zichzelf. Het ziet er niet goed uit voor hem', schrijft de krant, die zich zorgen maakt om De Jong.

La Vanguardia is van mening dat De Jong in de eerste helft terughoudend was en zich inhield tegen Real Sociedad: 'Hij leek angstig. Gek is dat niet, want het brengt hem terug naar de zware enkelblessure die hij in april opliep tegen Real Madrid. Dat was een nachtmerrie.'

Marca zag De Jong opnieuw geblesseerd raken, maar daarnaast ook niet goed spelen. De Nederlander ontving een 4,5: 'Frenkie is weer in het nieuws, zoals gewoonlijk door zijn pech met blessures. Hij was daarnaast niet zijn beste versie. Hij voelde zich niet op zijn gemak. Hij begon dynamisch, maar al snel bezeerde hij zijn enkel en was hij niet meer honderd procent in orde. Het zorgt voor een onaangenaam gevoel.'