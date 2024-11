Wanneer speelde Frenkie de Jong zijn laatste interland?

keerde vrijdag voor het eerst in tijden terug bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal. In principe zou de controleur zich maandag in Zeist melden, maar nadat hij geblesseerd uitviel in de wedstrijd van FC Barcelona op bezoek bij Real Sociedad (1-0), moest hij eerst worden onderzocht. Volgens Spaanse media lijkt het echter allemaal mee te vallen, waardoor de middenvelder zich 'gewoon' in Zeist gaat melden. In dit artikel vertellen we je wanneer De Jong voor het laatst in actie kwam voor het nationale elftal.

De Jong hoopt aanstaande zaterdag na lang blessureleed zijn rentree te maken bij het Nederlands elftal, wanneer de ploeg van Ronald Koeman het in eigen huis opneemt tegen Hongarije. Zondagavond leek het echter weer mis te gaan voor de Nederlander. Na een tik net onder de knie in de wedstrijd tegen Real Sociedad kon hij de eerste helft nog wel uitspelen, maar in de rust moest hij de strijd toch staken. Volgens verschillende Spaanse media is uit onderzoek gebleken dat het meevalt met De Jong, waardoor hij toch kan aansluiten bij het Nederlands elftal.

De vorige interland van De Jong

Artikel gaat verder onder video

Daardoor lijkt de kans groot dat De Jong fit genoeg is om minuten te kunnen maken tegen Hongarije op zaterdag of in de uitwedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina van drie dagen later. Wanneer hij binnen de lijnen komt, zal het voor het eerst sinds meer dan een jaar zijn dat hij op het veld staat voor Oranje. Op 10 september 2023 speelden de mannen van Koeman een uitwedstrijd tegen Ierland in het kader van de kwalificatie voor het afgelopen Europees kampioenschap in Duitsland, waarbij De Jong in de basis mocht beginnen.

LEES OOK: Ronald Koeman belt met Ajax-uitblinker over plek in het Nederlands elftal

Sinds de laatste interland van De Jong is er alweer het nodige veranderd bij het Nederlands elftal. Hoewel Koeman ook toen al bondscoach was, trad Oranje aan in een formatie met drie centrale verdedigers. Inmiddels is er overgestapt naar een traditioneel 4-3-3-systeem. Verder stond Mark Flekken destijds onder de lat, terwijl ook Daley Blind nog op een basisplaats kon rekenen. Van de huidige spitsen zat alleen Wout Weghorst al bij de selectie.

Blessures hielden De Jong aan de kant

Sinds zijn laatste interland heeft De Jong met de nodige blessures te maken gehad. Zo liep hij twee weken na de wedstrijd in Dublin een verstuikte enkel op, die hem ruim zestig dagen aan de kant hield. Begin maart van dit jaar raakte hij weer geblesseerd aan zijn enkel, waardoor hij weer een interlandperiode miste. Nadat hij begin april weer fit was, liep hij later in de maand een nieuwe enkelblessure op. Daarmee moest hij tot begin oktober toekijken. Vrijdag werd hij eindelijk weer opgeroepen voor het Nederlands elftal.

LEES OOK: Kraay junior weet welke Oranje-speler plaats moet maken voor Frenkie de Jong

Hoewel De Jong dus al veertien maanden niet voor Oranje heeft gespeeld, heeft hij wel recenter nog bij de selectie gezeten. Omdat de verwachting in eerste instantie was dat zijn enkelblessure hem slechts voor een aantal weken aan de kant zou houden, zou hij op tijd fit zijn geweest voor de groepsfase van het EK. Koeman besloot hem daarom toch op te nemen in zijn selectie, maar bij zijn terugkeer op het trainingsveld begin juni moest hij al snel afhaken bij de groepstraining. Ruim een week later werd duidelijk dat het herstel van De Jong niet spoedig genoeg verliep, waardoor definitief een streep werd gezet door zijn deelname aan het toernooi in Duitsland.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sjoerd van Ramshorst verbaast Van Hooijdonk met vraag over Oranje

Pierre van Hooijdonk reageert in Studio Voetbal nogal verbaasd op een vraag over de rol van Frenkie de Jong bij Oranje.