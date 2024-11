Kraay junior weet welke Oranje-speler plaats moet maken voor Frenkie de Jong

Hans Kraay junior vindt dat meteen terug moet keren in de basisopstelling van het Nederlands elftal. De middenvelder van FC Barcelona werd vrijdag voor het eerst in ruim een jaar tijd weer opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman, nadat hij door verschillende blessures onder meer het EK in Duitsland aan zich voorbij moest laten gaan. De terugkeer van Frenkie in het elftal zou ten koste moeten gaan van Feyenoord-aanvoerder , zo betoogt Kraay junior.

In Voetbal op Vrijdag op ESPN bespreekt presentator Pascal Kamperman de terugkeer van De Jong in de selectie met analist Kraay junior, en de gevolgen daarvan voor de samenstelling van het middenveld. "Ja, ik krijg er blosjes van op de wangen dat hij weer terug is", zegt Kraay. "Ik ben groot fan van Frenkie. Niet alleen ik, wij houden natuurlijk allemaal van echt voetbal, mooi voetbal. De dribbel, het altijd aanspeelbaar zijn, ik zou hem er gelijk weer inzetten."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Verweij haalt zijn gelijk over Ajax-speler: 'Toen ik dat zei keek iedereen alsof ze water zagen branden'

Kamperman stipt aan dat het de afgelopen interlandperiode bepaald niet liep bij Oranje. In de Nations League werd gelijkgespeeld op bezoek bij Hongarije (1-1) en verloren bij Duitsland (1-0), met voetbal waar de klasse bepaald niet vanaf droop. Het middenveld zag er in de eerdere interlands echter wél prima uit, dus wordt Kraay gevraagd hoe zijn middenveld mét De Jong eruit zou zien. "Wat jij nu zegt, is in een notendop hoe het in de voetballerij gaat", reageert Kraay. "We hadden Mats Wieffer, die was geweldig, Tijjani Reijnders was geweldig, Teun Koopmeiners kwam eraan... we hadden er zoveel dat we op een gegeven moment dachten: We kunnen wel zonder Frenkie. Zo gaat dat ook in de voetballerij."

LEES OOK: Van der Vaart zet met één opmerking het huidige Oranje volledig op zijn plaats

De Jong zou in de ideale opstelling van Kraay 'links in de controle' komen te spelen, zo zegt de analist. "Dan zou ik Ryan Gravenberch, die het fantástisch deed tegen Leverkusen, rechts in de controle naast hem zetten. En dan zou ik Tijjani Reijnders, dat is wel de beste Reijnders die ik heb gezien bij AC Milan tegen Real Madrid, 'op tien' zetten." Kamperman constateert: "Dus geen Quinten Timber", waarop Kraay zegt: "Ik kan me ook wel voorstellen dat die jongen de pijp af en toe helemaal leeg heeft. Die heeft me een energie geleverd, en die heeft een partijtje goed gespeeld. Die snakt best wel naar de interlandbreak, maar zal tegen de bondscoach zeggen: Trainer, doe even rustig aan met me."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Quinten Timber wordt live op tv verrast met nieuwtje over Ajax en reageert zeer sportief

Feyenoord-aanvoerder Quinten Timber krijgt na de zege op AZ een nieuwtje te horen over Ajax.