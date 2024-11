Verweij haalt zijn gelijk over Ajax-speler: 'Toen ik dat zei keek iedereen alsof ze water zagen branden'

Mike Verweij haalt vrijdagmiddag zijn gelijk over Ajax-verdediger . De journalist van De Telegraaf opperde donderdagavond, na afloop van de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv, dat Rensch een kans verdiende in het Nederlands elftal, maar werd meewarig aangekeken. Een dag later blijkt dat bondscoach Ronald Koeman de Ajacied wel degelijk heeft opgenomen in zijn selectie voor de Nations League-duels die later deze maand worden gespeeld.

De afgelopen twee interlandperiodes meldde Rensch zich 'gewoon' bij het Jong Oranje van bondscoach Michael Reiziger. De verdediger staat vooralsnog op één wedstrijd in het 'grote' Oranje. In september 2021 maakte de Ajacied, onder toenmalig bondscoach Louis van Gaal, op achttienjarige leeftijd zijn debuut in een met 6-1 gewonnen WK-kwalificatieduel met Turkije. Daarna zat hij nog meerdere keren bij de selectie, voor het laatst in september 2022, maar maakte Rensch geen minuten meer voor Oranje.

Verweij vertelt in de podcast Kick-Off van De Telegraaf over de persconferentie van trainer Francesco Farioli, na afloop van Ajax - Maccabi Tel Aviv. "Ik zei: Devyne Rensch heeft niet gespeeld, maar morgen wordt de selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt. Vind je niet dat hij een keer een kans verdient? Toen keek iedereen alsof ze water zagen branden." Valentijn Driessen haakt in: "Die hebben Lutsharel Geertruida niet zien uitvallen waarschijnlijk, bij RB Leipzig."

Verweij vervolgt: "Je zag de afgelopen weken ook wel dat Rensch heel duidelijk een stijgende lijn te pakken heeft. Dat hij goed speelt onder Farioli. De Ajax-watcher van de ochtendkrant heeft wel een vermoeden waarom: "Dat heeft toch met vertrouwen, fitheid en hele duidelijke afspraken te maken. En Ajax zit in een goede waaier, je ziet dat Rensch met veel meer vertrouwen voetbalt dan vorig jaar. Dus ik had al het gevoel dat het me niet zou verbazen als hij erbij zou zitten."

