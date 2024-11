Freek Jansen ziet gouden kans en tipt Alex Kroes: 'Ik zou hem absoluut halen'

Freek Jansen denkt dat Ajax er goed aan doet om terug te halen naar Amsterdam. Dat geeft de hoofdredacteur van Voetbal International aan in het programma Rondje Europa. Jansen denkt dat Ajax de multifunctionele voetballer goed kan gebruiken.

In het programma Rondje Europa van Voetbal International worden de goede prestaties van Regeer tegen OGC Nice besproken. Het jeugdproduct van Ajax kan dit seizoen nog worden teruggehaald vanwege een clausule die voormalig technisch directeur Sven Mislintat in het contract heeft opgenomen. De Amsterdammers zouden een transfersom van ongeveer vijf miljoen euro moeten betalen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Alex Kroes opgelet: Ajax-fans zijn enthousiast en zien aanwinst voor 5.5 miljoen

Jansen zou het wel weten als hij in de schoenen van technisch directeur Alex Kroes stond: "Ik zou hem absoluut halen. Hij is pas 21, zit nog bij Jong Oranje. Ik denk als je zo'n speler voor zo'n bedrag kan halen, dan moet je doen. Kijk maar naar een Quinten Timber, die is vertrokken en is nu bij Feyenoord een belangrijke speler. Regeer kan nog zo veel beter worden!"

Geert-Jan Jakobs, die FC Twente volgt namens Voetbal International, is erg te spreken over de kwaliteiten van Regeer: "Regeer was de beste man donderdagavond. "Hij speelde op een nieuwe plek als aanvallende middenvelder en was aanvoerder. Hij was hartstikke goed", vindt Jacobs. "Hij is een moderne, dynamische en intelligente speler."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Royston Drenthe: 'Je ziet hem denken: Farioli, dit flik je me niet nog een keer'

Andy van der Meijde en Royston Drenthe zijn erg onder de indruk van een Ajacied.