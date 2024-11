Definitieve selectie Oranje: Frenkie de Jong staat na 14 maanden voor rentree

Bondscoach Ronald Koeman heeft vrijdagmiddag de selectie van het Nederlands elftal voor de duels tegen Hongarije en Bosnië en Herzegovina bekendgemaakt. Frenkie de Jong keert na lang blessureleed terug in de selectie van het Nederlands elftal.

Koeman heeft in zijn definitieve selectie onder meer een plek vrijgemaakt voor Frenkie de Jong, die volledig is hersteld van zijn langdurige enkelblessure. Deze blessure was de reden dat de middenvelder van FC Barcelona afgelopen zomer het EK in Duitsland moest laten schieten. Inmiddels is de middenvelder volledig hersteld en heeft hij zijn opwachting in de basis gemaakt bij FC Barcelona. Koeman vindt het nu dan ook een goed moment om de 27-jarige voetballer terug te laten keren in de selectie van het Nederlands elftal.

Artikel gaat verder onder video

Het Nederlands elftal speelt midden november de laatste twee wedstrijden in de groepsfase van de Nations League. Daarbij staat er voor Oranje veel op spel. De ploeg van Koeman staat momenteel samen met Hongarije op een tweede plaats in de groep, op vijf punten achterstand van Duitsland. De eerste plaats lijkt daarmee uit het oog voor Nederland, maar nieuw in deze campagne is dat een tweede plaats ook een plek oplevert in de play-offs. Zo plaatsen de nummers een en twee van divisies A zich voor de kwartfinale en zij spelen onderling play-offs om te bepalen wie zich voor de finaleronde kwalificeert.

Definitieve selectie van Oranje

Brian Brobbey (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (Brentford), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Ryan Gravenberch (Liverpool), Jorrel Hato (Ajax), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth ),Teun Koopmeiners (Juventus), Noa Lang (PSV), Matthijs de Ligt (Manchester United), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Tijjani Reijnders (AC Milan), Devyne Rensch (Ajax), Jurriën Timber (Arsenal), Quinten Timber (Feyenoord), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (Ajax), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion) en Joshua Zirkzee (Manchester United).