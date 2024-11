Ronald Koeman belt met Ajax-uitblinker over plek in het Nederlands elftal

Ronald Koeman en hebben in de aanloop naar de ontmoeting tussen FC Twente en Ajax contact gehad over het Nederlands elftal. De middenvelder werd een paar weken geleden opgenomen in de voorselectie van Oranje voor de Nations League-duels met Hongarije en Bosnië en Herzegovina, maar kreeg afgelopen vrijdag te horen dat hij niet in de definitieve selectie zit. Taylor vindt het jammer dat hij niet van de partij zal zijn, maar is zeker niet ‘teleurgesteld’.

Het kan verkeren in het voetbal. Taylor was in het afgelopen seizoen nog regelmatig het mikpunt van kritiek. Zo werd er in de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion in de groepsfase van de Europa League door het Ajax-publiek uitbundig gereageerd op het feit dat Taylor na de rust niet meer binnen de lijnen zou verschijnen. Een paar maanden later was hij opnieuw de gebeten hond. Taylor werd in de thuiswedstrijd tegen FK Bodø/Glimt getrakteerd op een fluitconcert.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Uitblinker van Ajax toont emoties en is absoluut niet blij met Francesco Farioli

De middenvelder worstelde lange tijd met zijn vorm, maar heeft onder Francesco Farioli de smaak te pakken. Taylor was anderhalve week geleden in De Klassieker tegen Feyenoord verantwoordelijk voor de Amsterdamse openingstreffer en niet veel later viel uit zijn hoekschop de 0-2. Een paar dagen later had hij met goed en fel drukzetten op Malik Tillman een belangrijk aandeel in de winnende treffer van Mika Godts tegen PSV. Daar bleef het niet bij, want Taylor was afgelopen donderdag tegen Maccabi Tel Aviv voor de zesde keer dit seizoen trefzeker en verzorgde zondagmiddag op bezoek bij FC Twente twee assists.

LEES OOK: Marciano Vink treurt voor Ajax-speler: ‘Jammer dat hij niet bij de Oranje-selectie zit’

Een oproep voor het Nederlands elftal was dan ook misschien wel verdiend geweest, maar in plaats daarvan moet Taylor zich maandag ‘gewoon’ melden bij Jong Oranje. “Natuurlijk wil je er bij zitten. Teleurgesteld is misschien een groot woord, maar dat is wel het hoogst haalbare”, zo reageerde Taylor na afloop van de ontmoeting met FC Twente voor de camera van de NOS op de vraag hoe hij denkt over het ontbreken in de definitieve selectie van Oranje. “Je wil er natuurlijk altijd bij zitten, maar dat is uiteindelijk de keuze van de trainer geweest. Daar heb ik mee te dealen, het is nou eenmaal de realiteit. Dan is het aan mij om te laten zien waarom ik er wel bij hoor.”

Koeman belt met Taylor

Taylor behoorde in de Grolsch Veste in ieder geval opnieuw tot de uitblinkers bij Ajax. Met twee assists had hij een groot aandeel in het veroverde punt bij FC Twente, waarmee Ajax de ongeslagen reeks sinds 18 augustus doorzet. Het optreden van Taylor in Enschede zal Koeman ongetwijfeld niet onopgemerkt zijn gebleven. De bondscoach nam afgelopen week nog wel contact op met de middenvelder om hem te vertellen dat hij niet bij de definitieve selectie voor de komende Nations League-duels zou zitten. “Toevallig had hij me wel opgebeld voordat de selectie eruit ging, dus ik wist het wel al even voordat het bekend werd. Hij belde me gewoon op en ja, met slecht nieuws dus”, aldus een lachende Taylor, die van Koeman verder te horen kreeg dat hij zo moet doorgaan en zichzelf nóg meer moet laten zien.

Kenneth Taylor verdient een plekje in de selectie van het Nederlands elftal Laden... 77.2% Eens 22.8% Oneens 473 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Brian Brobbey zorgt in slotfase van FC Twente - Ajax voor grote ergernis bij Vincent Schildkamp

Commentator Vincent Schildkamp liet zich in de slotfase van FC Twente - Ajax (2-2) kritisch uit over Brian Brobbey.