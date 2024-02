Supportersvereniging Ajax spreekt zich uit en komt met duidelijke boodschap: 'Kijk eens in de spiegel'

Hoewel Ajax een dramatisch seizoen doormaakt en de individuele prestaties van een aantal spelers behoorlijk tegenvallen, heeft AFCA Supportersclub er geen goed woord voor over dat een deel van het publiek z’n eigen spelers uitfluit. De afgelopen week moest vooral het ontgelden. De 21-jarige middenvelder kreeg bij zijn wissel tegen FK Bodø/Glimt én NEC een fluitconcert over zich heen. Volgens de supportersvereniging moeten de fans een keer in de spiegel kijken.

Taylor speelde zich in de slotfase van het seizoen 2021/22 in de basis van toenmalig trainer Erik ten Hag en kreeg van de Ajax-leiding het vertrouwen om de naar Bayern München vertrokken Ryan Gravenberch te vervangen en te doen vergeten. De naam van Gravenberch valt misschien niet zo vaak meer in en rond de Johan Cruijff ArenA, maar dat heeft zeker niet te maken met de prestaties van Taylor. Die vallen juist behoorlijk tegen. Waar hij vorig seizoen in 44 wedstrijden in alle competities nog goed was voor negen doelpunten en vier assists, staat de teller deze jaargang na 32 wedstrijden op drie doelpunten en vier assists.

Het Ajax-publiek keerde zich de afgelopen dagen fanatiek tegen Taylor. Eerst klonk er een fluitconcert bij zijn wissel tegen Bodø/Glimt in de heenwedstrijd in de tussenronde van de UEFA Conference League en ook zondagmiddag in het thuisduel met NEC was het raak. AFCA Supportersclub spreekt zich uit tegen het gedrag van een deel van de medesupporters. “Kijk eens in de spiegel”, kopt het boven een post op Facebook. “Ajax presteert en voetbalt niet zoals Ajax zou moeten presteren en voetballen. De resultaten vallen enorm tegen en uiteraard mogen we meer verwachten van de spelers op het veld”, zo klinkt het.

De supportersvereniging begrijpt de frustraties. “Natuurlijk zijn we allemaal gefrustreerd over de resultaten. En zien we dat de ene speler beter speelt dan de andere. Of negatief gezegd: nóg slechter dan een teamgenoot. Maar als jij fouten maakt op je werk, word je dan uitgefloten door je collega’s? Vast niet.” AFCA Supportersclub vraagt de mensen die Taylor - zijn naam wordt overigens niet genoemd - uitfluiten dan ook eens in de spiegel te kijken. “En of ze nou zijn aangekocht of voortkomen uit de eigen jeugdopleiding, individuele Ajacieden fluit je niet uit. Daar wordt uiteindelijk niemand beter van. En zeker de elf spelers op het veld niet.”