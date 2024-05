Ipswich Town kan Premier League-deelname al ruiken: Leeds United lijkt mis te tasten

Ondanks dat Ipswich Town nog niet definitief gepromoveerd is, kunnen The Tractor Boys de Premier League al ruiken. Door de overwinning uit bij Coventry op de woensdagavond (1-2) staat Ipswich drie punten voor op Leeds United, met nog één wedstrijd te gaan. Het kan bijna niet meer misgaan voor de ploeg uit Suffolk.

De laatste inhaalwedstrijd van het Championship-seizoen van 2023/24 ging tussen Coventry en Ipswich. In het midden van Engeland stond de absolute kraker in het Coventry Building Society Arena op het programma. In de achtste minuut brak Kieffer Moore al de bank, en hij zette met een snoeihard schot de uitploeg op 0-1.

Artikel gaat verder onder video

De mannen van Kieran McKenna kwamen sterk uit de startblokken in Coventry met de 0-1, maar in de eerste helft kwamen er ook steeds meer kansen voor The Blue Elephants. In de tweede helft kwam Coventry op gelijke hoogte, maar het virtuele gelijkspel duurde maar vijf minuutjes, want in de 69ste minuut schoot Cameron Burgess de 1-2 tegen de touwen. Vreugde in het uitvak, want promotie lijkt Ipswich toch niet meer te kunnen ontgaan...

Leicester City werd op dinsdagavond al kampioen van de Championship, maar de nummer twee gaat ook direct naar het hoogste niveau van Engeland. Nummers drie tot en met zes moeten het met zijn vieren uitvechten in de play-offs. Leeds lijkt dus naast de tweede plek te grijpen, en het in de play-offs uit te vechten met Southampton, Norwich en West Bromwich Albion.

Met het verschil van drie punten lijkt Ipswich grote kans te hebben op promotie naar de Premier League. Leeds speelt thuis tegen Southampton, wat al lastig genoeg is voor de ploeg uit Yorkshire, en Ipswich speelt thuis tegen Huddersfield. Leeds heeft wel een beter doelsaldo, maar om sowieso naar de Premier League te gaan moet Ipswich dus verliezen en Leeds zelf winnen. Die kans lijkt zeer klein te zijn.

